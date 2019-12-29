شكرا لقرائتكم خبر عن 7 كتب تثري معرفتك في إدارة الأعمال التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على مدى السنوات القليلة الماضية، انخفضت قيمة ماجستير إدارة الأعمال بشكل ملحوظ، ربما لأن العالم الأكاديمي لا يمكن أن يتماشى مع وتيرة التغيّر السريعة في عالم الأعمال. وهنالك عدد قليل نسبياً من رجال الأعمال الناجحين الآن، الذين لديهم ماجستير في إدارة الأعمال، ولكننا نراهن على أن ما يقرب من جميع الناجحين قد قرأوا حقاً هذه الكنوز القصيرة والكلاسيكية السبعة سهلة القراءة، وهي:



«كما يفكر الإنسان» من تأليف جيمس ألان



يقع معظم الناس أسرى للاعتقاد الخاطئ بأن حياتهم تخضع لضربات الحظ، أو الظروف، ويوضح لك هذا الكتاب ببساطة أن مجرى حياتك هو من صنعك أنت فقط، وأن الطريقة الوحيدة كي تبدأ نجاحك في الحياة هي أن تكون ناجحاً في عقلك، وهذا هو أساس النجاح في أي عمل.



«أب غني وأب فقير» من تأليف روبرت كيوساكي



إضافة إلى تَعلمك أساسيات التمويل الشخصي التي من دونها لا يمكنك تحقيق النجاح، فإن هذا الكتاب يشرح لك لماذا يبدو بناء وامتلاك الأعمال التجارية هو السبيل الأكثر موثوقية للحصول على الثروة. إنه يدمر الفكرة السخيفة التي تقول إن الحصول على وظيفة بأجر كبير أفضل سبل تحقيق الأمان المالي.



«أعظم بائع في العالم» من تأليف أوج ماندينو



إذا لم تتمكن من ترويج أفكارك، أو المنتجات الخاصة بك، أو خدماتك، فإنك لن تكون ناجحاً في مجال الأعمال التجارية. يمكنك قراءة عشرات الكتب حول مهارات البيع، لكنها جميعاً لن تنزل بك إلى مستوى الحقائق البسيطة في هذا الكتاب، الذي هو بالتأكيد واحد من أكثر 10 كتب مبيعاً على مر العصور.

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«من حرك جبنتي؟» من تأليف سبنسر جونسون



هناك عدد لا حصر له من الكتب حول ثورات الابتكار، وكيف يجب على كل فرد أو شركة التكيّف مع هذه الوتيرة المتسارعة للتغيير، ومع ذلك فإن أيّاً من هذه الكتب لم يخبرنا بالتحديد وبإيجاز وبشكل واضح ما الذي يمكن فعله حيال ذلك.



«الكتابة الناجحة للأعمال» وليام ستينك وإي بي وايت



في عصرنا الحالي، صارت الرسائل الإلكترونية والنصية والشبكات الاجتماعية، عناصر لا غنى عنها في التواصل في مجتمعات الأعمال. ولم تكن القدرة على الكتابة بوضوح يوماً ما أكثر أهمية مما هي عليه الآن. بعد قراءة هذا الكتاب، ربما عليك أن تكون كاتباً أفضل مما كنت عليه من قبل، وأفضل من زملائك الأقل إطلاعاً.



«كيف تكذب باستخدام البيانات» تأليف داريل هوف



لا يمكن لأي عمل في عصرنا الحالي أن يستغني عن وسائل القياس. ومع ذلك فإن القياسات تكون سيئة وغير مجدية إذا تمت قراءتها بشكل خاطئ، أو فسرت على نحو غير مناسب، وغير عادل. هذا الكتاب يطلعك على كل الحيل التي يستخدمها الناس للتلاعب بالحقيقة بحيث يتركون انطباعاً خاطئاً.

الاقتباس الأفضل:«تبدو اللغة السرية للإحصاءات جذابة جداً في مجتمع تغلب عليه ثقافة التفكير في الحقائق، رغم أنه يتم توظيفها للإثارة والتشويش والتضخيم والالتباس. لا أحد يستطيع أن ينكر دور الوسائل والمصطلحات الإحصائية في تطويع الأحجام الهائلة من البيانات الاقتصادية والاجتماعية. ولكن من دون الكتّاب النابهين الأمناء والقراء الواعين فإن النتيجة لن تكون أكثر من هراء دلالي».



«مدير اللحظة» كينيث بلانشارد وسبنسر جونسون



إذا كان هناك تعريف نموذجي ومبسط لما تعنيه كلمة «المدير الجيد» فسوف تجده في هذا الكتاب. يحتوي هذا الكتاب على خلاصة الحكمة في إدارة الأعمال، كما يرشدك إلى سبل استخدامها، من خلال 12 مكتبة من الحالات الأكاديمية. وكل مدير وكل من يريد أن يصبح مديراً عليه أن يقرأ هذا الكتاب.