نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل وبالفكر والإبداع أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير ونستخلص من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:



تحديد الاستراتيجيات



إن تحديد واختيار وتنفيذ البدائل الاستراتيجية للشركات سواء الشركات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، هو أحد مكونات ومهام الإدارة الاستراتيجية لتلك الشركات، فالإدارة الاستراتيجية ترسم الاتجاه المستقبلي للشركة.



الابتكار

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يظن معظم الناس أن الابتكارية تقتصر على المفكرين والرسامين والعلماء، لكننا نعيش بلغة الابتكار في عدد كبير من الأحداث اليومية، فأي مشكلة تم حلها بفاعلية وأي صعوبة استطعتَ أن تواجهها بأدنى خسائر ممكنة، فأنت مبتكر.



التواصل مع فريق العمل



على القائد التواصل بشكل مستمر وفعال مع فريق العمل، وخاصة الموظفين الجدد منه، ومن الخطأ أن تترك أفراد فريقك بمفردهم، دون التواصل معهم. يجب عليك أن تفتح قنوات الاتصال مع أعضاء فريقك لتحفزهم وتشرف على عملهم وتشعرهم بوجودك بجوارهم؛ لذا أحرص على أن تجتمع بهم بشكل متكرر، وأن تكون موجوداً عندما يحتاجون إليك، لا يهم ماذا تفعل، المهم أن تستمر في الاتصال المنتظم معهم.