شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا ترفض الموافقة على «ليبرا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس السويسري، إن مشروع «ليبرا» الذي تتبناه شركة «فيسبوك» قد فشل في صورته الحالية، ويتعين تعديله لكي تجري الموافقة عليه في سويسرا.
وقال أولي ماورر، وهو أيضاً وزير مالية سويسرا إلى جانب كونه رئيسها المنتهية ولايته، متحدثاً لهيئة الإذاعة السويسرية، «لا أعتقد (أن ليبرا أمامها فرصة في صورتها الحالية)؛ لأن البنوك المركزية لن تقبل في سلة العملات الداعمة لها»، وأضاف ماورر في مقابلة، «المشروع، في صورته الحالية، فشل». (رويترز)
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