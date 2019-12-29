سويسرا ترفض الموافقة على «ليبرا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس السويسري، إن مشروع «ليبرا» الذي تتبناه شركة «فيسبوك» قد فشل في صورته الحالية، ويتعين تعديله لكي تجري الموافقة عليه في سويسرا.

وقال أولي ماورر، وهو أيضاً وزير مالية سويسرا إلى جانب كونه رئيسها المنتهية ولايته، متحدثاً لهيئة الإذاعة السويسرية، «لا أعتقد (أن ليبرا أمامها فرصة في صورتها الحالية)؛ لأن البنوك المركزية لن تقبل في سلة العملات الداعمة لها»، وأضاف ماورر في مقابلة، «المشروع، في صورته الحالية، فشل». (رويترز)