لماذا تفشل الشركات الناشئة؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:



الحلقة(52)



1-البيروقراطية:



تعتبر البيروقراطية المشكلة الأولى التي يعانيها الموظفون المحبطون في الشركات، وعادة ما تكون ستاراً للمشاكل، فلا أحد يحب القواعد التي لا معنى لها. ولكن عندما يشتكي أفضل العاملين عادة ما تكون إشارة إلى أنهم لم يشعروا بأهميتهم في سير العمل، وبالتالي فقدان حافز التطوير.

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2-ضعف تقييم الأداء السنوي:



لا تقوم الكثير من الشركات بعمل فعال جداً في ما يخص تقييم الأداء السنوي لموظفيها، أو تكون هذه التقييمات عبارة عن إجراءات روتينية تنتهي إلى أدراج المكاتب من دون الاستفادة منها. وهذا ما يترك انطباعاً لدى الموظفين بأن الشركة ليست مهتمة حقاً بمستقبلهم، أو وجودهم على المدى الطويل.



3-الغرور:



الفرق كبير بين الثقة بالنفس والغرور، إذ إن جميع رجال الأعمال الناجحين بلا استثناء لديهم ثقة زائدة بالنفس، وهذا يتضح من اتخاذهم خطوات جريئة لتأسيس أنشطتهم منذ البداية. إلا أن هذه الثقة قد تتحول إلى غرور، حين يرى الشخص أنه يمتلك العبقرية والأفكار الجديدة وما يغنيه عن رصد تحركات ومزاج السوق في المجال الذي يعمل فيه، ويتسبب ذلك بفشل الشركة. والحل يكمن في التحكم في ثقة النفس، بحيث يتقبل الشخص الانتقادات الموجهة إليه ويتعلم منها، لكن من دون تقديم تبريرات من جانبه.