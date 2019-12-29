شكرا لقرائتكم خبر عن 77.7 ألف ضحية شطب وظائف المصارف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات المؤسسات المصرفية والنقابات العمالية أن عدد الوظائف التي قررت البنوك في مختلف أنحاء العالم شطبها خلال العام الحالي ارتفع بشكل كبير، ليكون الأكبر منذ أربع سنوات، في إطار إجراءات خفض النفقات، لمواجهة تباطؤ الاقتصاد . وأشارت أمس وكالة بلومبيرج إلى أن تحليل هذه البيانات كشف عن إعلان أكثر من 50 بنكاً في العالم خططاً لشطب 77780 وظيفة منذ بداية العام الحالي، وهو أكبر عدد وظائف يتم إعلان شطبها خلال عام، منذ أعلنت البنوك العالمية شطب 91448 وظيفة خلال 2015. (د ب أ)
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