6 علامـات تـدل على ذكائـك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من الطبيعي أن البشر يريدون مقارنة أنفسهم بأقرانهم، وهذا صحيح خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالذكاء، وفيما يلي مجموعة من السمات والسلوكيات الشائعة بين الأشخاص الأكثر ذكاءً، مستمدة من موضوع في موقع «كورا» ومدعومة بالدلائل العلمية.



لا يتشتت انتباهك بسهولة



يقول فرانك زو، إن الأشخاص الذين يمكنهم التركيز لفترة طويلة وتجاهل مصادر التشتيت هم أذكياء للغاية. وكدليل على ذلك، استعان زو، بورقة بحثية تعود لعام 2013 منشورة بمجلة «كورينت بيولوجي». وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين حصلوا على درجات أعلى في اختبارات الذكاء كانوا أبطأ في التعرف على تحركات كثيرة في خلفية صورة، ويعود ذلك إلى تركيزهم على أهم المعلومات في الصورة وتجاهل الأشياء الأخرى.



أنت بومة ليل



كلما كنت أكثر ذكاءً، زاد ميلك للبقاء مستيقظاً حتى الساعات الأولى من الصباح، وفقاً للبحوث. ونظرت إحدى الدراسات التي نشرت في عام 2009 في مجلة «Personality and Individual Differences» في العلاقة بين معدل الذكاء في مرحلة الطفولة وعادات النمو بين الآلاف من الشباب. ومن المؤكد أن الأفراد الأكثر ذكاءً قالوا إنهم يبقون مستيقظين لوقت متأخر في جميع أيام الأسبوع. وتوصلت دراسة أخرى مماثلة نشرت في 1999 في المجلة نفسها، إلى نتائج مشابهة.



تستطيع التكيّف بسرعة



لاحظ العديد من مستخدمي موقع «كورا» أن الأذكياء يتمتعون بالمرونة وقادرين على الازدهار في ظروف مختلفة. وقالت دونا هاميت، إن الأذكياء يتكيفون عبر إظهار ما يمكن عمله بغض النظر عن القيود المفروضة عليهم. وتتفق الأبحاث النفسية مع هذه الفكرة، حيث إن الذكاء يعتمد على قدرتك على تغيير سلوكياتك للتعامل بشكل أكثر فاعلية مع بيئتك أو إجراء التغييرات اللازمة في البيئة التي تعيش فيها.

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لديك فضول لا ينضب



الأذكياء قادرون على الاعتراف بأنهم ليسوا على دراية بأمر معين، وكما يقول جيم وينر فإن الأشخاص الأذكياء لا يخافون قول «لا أعرف». وهناك دراسة أجرتها جوستين كروجر بالتعاون مع ديفيد دونينج، وجدت أنه كلما كان المرء أقل ذكاء، بالغ في تقدير قدراته المعرفية. وفي إحدى التجارب على سبيل المثال، أظهرت أن الطلاب الذين سجلوا أقل العلامات في اختبار القبول في كلية الحقوق، بالغوا في تقدير عدد الأسئلة التي جاوبوا عليها بطريقة صحيحة بنسبة 50% تقريباً.



تدرك أنك لا تعرف كل شيء



قال ألبرت آينشتاين ذات مرة: «ليست لديّ مواهب خاصة، لكنني فضولي جداً». وتشير دراسة نشرت في عام 2016، إلى أن هناك صلة بين الذكاء في الصغر والانفتاح على التجربة، والذي يشمل الفضول الفكري في مرحلة البلوغ. وتتبع العلماء الآلاف من الأشخاص الذين ولدوا في المملكة المتحدة لمدة 50 عاماً، وخلصوا إلى أن الأطفال الذين سجلوا درجات أعلى في اختبار معدل الذكاء، أصبحوا أكثر انفتاحاً على التجارب عندما أصبحوا في عمر الخمسين.



أنت منفتح



الأذكياء لا يغلقون الباب أمام الأفكار أو الفرص الجديدة. وكتبت دونا هاميت: إن الأذكياء على استعداد لتقبل وجهات النظر الأخرى بعقلية منفتحة، كما أنهم منفتحون على حلول بديلة. ويقول علماء النفس إن الأشخاص المنفتحين الذين يبحثون عن وجهات نظر بديلة ويوازنون بين الأدلة، يميلون إلى تسجيل درجات أعلى في اختبارات الذكاء واختبارات الالتحاق بالجامعات. وفي الوقت ذاته يحرص الأذكياء على انتقاء أفضل الأفكار والآراء.