استمتع بعملك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

يمكننا القول إن أحد أكبر المزايا التي يمكنك من خلالها التغلب على منافسيك؛ هي الاستمتاع بما تقوم به. وحب عملك ليس مجرد علاوة إضافية للنجاح؛ بل هو بشير مهم أيضاً. إذا كنت تتمتع بما تفعله، سيصبح العمل أسهل بالنسبة لك، ويكون الدافع لتطوير أدائك فطرياً إلى حد ما، أكثر من أن يكون أمراً جبرياً.

وفي العالم المثالي، كل شخص منا قد يدخل في المجال الذي لطالما أحبه، ونعيش في سعادة دائمة؛ بعد أن فعلنا الأشياء التي تصورناها لأنفسنا، إلا أن الواقع يختلف عن ذلك تماماً؛ حيث إن معظمنا، إن لم يكن جميعنا، يجد نفسه يفعل أموراً لم يختارها لنفسه.

حتى لو حظيت بوظيفة أحلامك، ستكون هناك جوانب في العمل تشعر بأنها غير ممتعة، والدافع وراء النجاح هو الجهد الذي تبذله، وهذه العملية تصبح أسهل عندما تكون مستمتعاً بها، والعقبات التي تصادفك في الطريق سيصبح اجتيازها أقل مشقة بالنسبة لك، وتصبح النجاحات التي تحققها أكثر أهمية.

الناجحون المتميزون يتفوقون على منافسيهم، والجهد الإضافي والإنتاجية تعد من الأساسيات؛ لتحقيق ذلك، فأنت لن تصل إلى مستويات عظيمة في حال لم تكن مثابراً على صقل مهاراتهم. وهذا العمل ليس سهلاً؛ لكن أولئك الذين يحبون ويستمتعون بوظائفهم، يكونون أكثر حماساً لبذل المزيد من الجهد.

يمكنك تدريب عقلك للحصول على شعور الرضا الوظيفي والتمتع بما تفعله، وبمجرد تحقيقك لذلك ستغدو أسعد وأكثر إنتاجية وأكثر نجاحاً، إن أفكارنا وأفعالنا وعواطفنا تتأثر ببعضها، فعلى سبيل المثال، إذا قال أحدهم لنفسه وهو في طريقه للعمل «أنا محظوظ جداً لأنني أذهب إلى العمل كل يوم، وأفعل ما أحبه»، فمن المرجح أن يكون في حالة مزاجية أفضل لبدء يومه، كما ستكون إنتاجيته عند مستوى مرتفع. ومن ناحية أخرى، إذا حدث الشخص نفسه بالقول: «أشعر بالاشمئزاز من الذهاب إلى العمل، وأنتظر بفارغ الصبر انتهاء هذا اليوم الكئيب»، من المرجح أن يبدأ يومه بمزاج سيئ ومحبط، وسيعاني جداً في المحتفظة على إنتاجيته عند المستوى المطلوب؛ لإنهاء المهام الموكلة إليه.

أفكارنا تؤثر في عواطفنا، وعواطفنا تشكل سلوكاتنا في مكان العمل، أي كيف نتصرف في العمل، وكيف نتعاطى مع التحديات التي تواجهنا.

ونحن لا نستطيع السيطرة على الآخرين أو البيئة المحيطة بنا؛ لكن يمكننا السيطرة على أفكارنا، واختيارها. وهذا الأمر قد يعمل ضدنا أو معنا، وأصحاب العقلية القوية يوظفون أفكارهم لمصلحتهم.

ولتكون صاحب عقلية قوية، أنت بحاجة إلى تطوير صورة ذاتية لنفسك، تعيش في تناغم ووئام مع أهدافك الكبرى؛ ومن أجل أن تخلق هذه الصورة، عليك أولاً أن تكون صريحاً مع ذاتك بخصوص قدراتك، ونقاط ضعفك، ومعرفة قدر نفسك بالتحديد.

استخدم العبارات البناءة والإيجابية؛ لتخلق ذلك التفاؤل الذي لا يهتز ولتعزز السلوكات التي تحتاج إليها للارتقاء إلى مستوى التوقعات التي وضعتها لنفسك، كما سيساعدك ذلك على التمتع بعملك، وزيادة ثقتك بنفسك.