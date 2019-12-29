شكرا لقرائتكم خبر عن نظام جديد للاكتتاب في الصين مطلع مارس 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس نواب الشعب الصيني، وهو أعلى سلطة تشريعية في البلاد، على التعديلات التي أدخلت على قانون أسواق المال في الصين، وبينها إضفاء الصبغة الرسمية على نظام الاكتتاب العام القائم على التسجيل.
ويشترط هذا النظام عملية إفصاح دقيقة من قبل الشركات التي تسعى إلى إدراج أسهمها في البورصة، دون الحاجة إلى موافقة من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (سي إس آر سي)، كما يقتضي النظام الحالي.
ووفقاً لوكالة أنباء «بلومبيرج» الأمريكية أمس السبت، جاءت الموافقة على النظام الجديد بعد سنوات من المراجعة.
وتتضمن التعديلات الجديدة تخفيف قواعد الإدراج في أسواق المال، وتشديد العقوبات ضد المخالفين للقواعد المعمول بها في هذه الأسواق التي تصل قيمتها إلى حوالي 21 تريليون دولار.
وأوضحت «بلومبيرج» أنه سيبدأ سريان التعديلات الجديدة مطلع شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك نقلاً عن موقع صيني رسمي أورد القرارات التي اتخذتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم.
وأطلقت الصين خطة قبل ستة أعوام؛ من أجل السماح للمشاركين في الأسواق بالقيام بدور أكبر في عمليات الاكتتاب العام، بعيداً عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية التي تقوم بدور الحارس لجميع عمليات الطرح والتسعير.
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