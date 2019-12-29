خـروج 968 مليـون دولار من أسهم البرازيل في 3 أسابيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت أسواق الأسهم البرازيلية خروج تدفقات نقدية أجنبية بحوالي 3.92 مليار ريال (حوالي 968 مليون دولار) خلال الشهر الجاري حتى يوم 23 ديسمبر/‏كانون الأول، بدون تدفقات نقدية كبيرة من عمليات طرح هذا الشهر، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة أنباء بلومبيرج.

ووفقاً لبيانات من سوق الأسهم البرازيلية، سحب مستثمرون أجانب حوالي 9.86 مليار ريال (2.43 مليار دولار) خارج الأسهم البرازيلية هذا العام. (د ب أ)