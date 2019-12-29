24 % مكاسب «يوروستوكس» المتوقعة خلال 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة أنباء «بلومبيرج» في تقرير أمس السبت أن سنة 2019 التي تتبقى على نهايتها ثلاثة أيام، كانت رائعة بالنسبة للأسهم الأوروبية، وبحسب الوكالة من المنتظر أن يحقق مؤشر الأسهم الأوروبية «ستوكس 600» (يوروستوكس 600) مكاسب سنوية تصل إلى 24%، أي أكثر بكثير من مجرد التعافي من عمليات البيع في سنة 2018، كما يقترب المؤشر من إنهاء العام قرب درجة صعود قياسية.

ومؤشر «يوروستوكس 600» يعكس تطور أسعار أسهم 600 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تمثل حوالي 90% من قيمة سوق الأسهم في 17 دولة أوروبية. وعلى مستوى أسهم الشركات، شهد المؤشر مضاعفة أسهم 13 شركة قيمتها، في حين سجل سهم «تيوللو أويل» العالمية أسوأ أداء على مدار العام وتكبد خسارة بقيمة 64%.

وحقق سهم «ألتيس يوروب إن في» للاتصالات والإعلام، والمملوكة للملياردير باتريك دراهي، أكبر نسبة صعود على المؤشر الأوروبي، بلغت 238% خلال 2019.

ويقول جيفري تايلور، رئيس إدارة الأسهم الأوروبية في شركة «إنفيسكو ليمتد» الأمريكية لإدارة الاستثمار، إن التغيرات في أسعار الأسهم على مؤشر «يوروستكس 600» خلال 2019، لم تكن جميعاً مدفوعة بأخبار جديدة.

وكتب تايلور في ملحوظة لعملاء الشركة أوردتها «بلومبيرج»: «على مستوى الأسهم، ثمة أمثلة كثيرة على الأداء الفائق نتيجة إعادة التصنيف بدلاً من المقومات الأساسية فقط»، وأوضح أنه سيواصل خلال 2020 التركيز على القيمة، أكثر من النمو.

وقال: «نرى مزيجاً مثيراً للاهتمام من السياسة النقدية الفضفاضة والاتجاهات المالية الداعمة... بالنسبة لنا، يبدو ذلك أمراً مواتياً لتحقيق نمو اقتصادي، ولكنه غير موات لنمو قيمة الأسهم». (د ب ا)