أطلق العنان لمواهبك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - معظم الناس لا يعرفون على الإطلاق تلك القدرة الخارقة التي نستطيع التحكّم فيها فور تركيزنا على كل ما لدينا من قدرات للسيطرة على هدفنا، أو اتجاه واحد من مناحي حياتنا، فالتركيز المحكم هو مثل شعاع الليزر الذي يستطيع اختراق أي شيء يقف في وجهنا. وحين نركّز فكرنا باستمرار على هدف معين، كالارتقاء إلى مستوى أفضل في ناحية ما من حياتنا، فإنّنا نطوّر في أنفسنا تميزاً فريداً يساعدنا على تحسين تلك الناحية، وتطويرها.

أحد الأسباب التي تجعل القليلين منا فقط يحققون ما يصبون إليه، هو أنّنا لا نوجه أفكارنا، كما أنّنا لا نركّز على قدراتنا، فمعظم الناس يمضون في حياتهم وهم يجرجرون أقدامهم من دون أن يقرروا إتقان ناحية معينة من نواحي حياتهم بشكل خاص.

ويبدو أنّ عُشر القدرة التي تبددها هي في التفكير الطائش والعقيم، وفي حال وجهتها بتعقّل وبفطنة وإدراك إلى النواحي الإيجابية، مثل الصحّة والسعادة والنجاح، ستتصبح إنساناً مختلفاً، وهذا التبديد للأفكار والقدرات من الأمور السيئة والخطيرة في الحياة.

الأفكار تأتي وتذهب بسهولة كبيرة، حتى إذا تساءلنا أين تذهب هذه الأفكار، ومن أين تأتي، لتملكتنا الحيرة من أمر سرها، ونعود أدراجنا مرة أخرى إلى تيارات الفكر التي تعوّدت عقولنا الانسياق معها عن طريق العادة راضية بها، وقانعة بالاعتقاد أنّ هذه الأسرار يعجز الإنسان عن تفسيرها.

الحياة حركة دائبة، والفكر جزء من الحياة، والحياة لا يمكن أن تقف ساكنة هادئة بأي حال. وهناك من تيارات الفكر ما لا يمكن أن يعوّق سيرها أي سير غامض.

ينبغي علينا أن نفكر، أمّا الذين يخفقون في توجيه طاقة فكرهم تجاه الأهداف والأعمال البناءة، فسرعان ما يجدون أنّ هذه القوة تنصرف من تلقاء نفسها إلى الأعمال السلبية الهدامة.

لقد خُلقنا كي يقدّم كلّ منا شيئاً فريداً، وهناك هِبّة خاصّة عملاقة ترقد في أعماق كلّ منا. فلكلّ منا موهبة خاصّة، وقدر من النبوغ ينتظر من يدق عليه، ويوقظه من سباته.

وقد تكون هذه الموهبة القابعة فينا موهبة فنية، أو علمية. وقد تكون طريقة خاصّة في التعامل أو التواصل مع مَن تحبّهم، أو الذين يعيشون في بيئتنا. وربما كانت موهبة في التواصل مع الآخرين، أو ابتداع أساليب جديدة في العمل.

لقد كشفت الأبحاث والتجارب أنّ المصادر التي نحتاجها لتحويل أحلامنا وأهدافنا إلى واقع موجودة أصلاً في داخلنا، حيث تنتظر اليوم الذي نقرر فيه أن تستيقظ لنرفع من مستوى وجودنا ونستمتع به ونستخدمه لتحقيق نتائج عملاقة في حياتنا.