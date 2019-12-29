37 دولاراً أرباح الذهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي عند تسوية تعاملات الجمعة، ليحصد أكبر مكاسب أسبوعية في نحو 4 أشهر، ويسير على الطريق الصحيح لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.

وخلال الأسبوع، حقق الذهب مكاسب 2,5 % أو ما يعادل 37.2 دولار، والتي من شأنها أن تمثل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أغسطس/ آب الماضي، كما أن مكاسب الذهب تصل إلى 18 % في العام الحالي حتى الآن، ليتجه المعدن الأصفر لتسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2010.

وعند تسوية جلسة الجمعة، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/ شباط بنحو 0.2 % ليسجل 1518.10 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 1513.30 دولار للأوقية.