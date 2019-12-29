شكرا لقرائتكم خبر عن «شانج شوهوا» تدرس بيع حصـة مسيطـرة مـن أسهمـها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة، إن مستثمري شركة صناعة زيت الذرة المسجلة في هونج كونج، يدرسون بيع حصة مسيطرة من أسهمها.
ونقلت أكس وكالة بلومبيرج للأنباء عن المصادر القول، إن رئيس مجلس الإدارة وانج مينج شينج الذي يمتلك مع عائلته 52% من أسهم شانج شوهوا، يعمل حالياً مع أحد المستشارين لدراسة خطوة البيع المحتملة، حيث تم التواصل بالفعل مع عدد من شركات الأغذية وشركات الاستثمار المالي لاستطلاع مدى اهتمامها بالصفقة. (د ب أ)
كانت هذه تفاصيل خبر «شانج شوهوا» تدرس بيع حصـة مسيطـرة مـن أسهمـها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.