«شانج شوهوا» تدرس بيع حصـة مسيطـرة مـن أسهمـها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة، إن مستثمري شركة صناعة زيت الذرة المسجلة في هونج كونج، يدرسون بيع حصة مسيطرة من أسهمها.

ونقلت أكس وكالة بلومبيرج للأنباء عن المصادر القول، إن رئيس مجلس الإدارة وانج مينج شينج الذي يمتلك مع عائلته 52% من أسهم شانج شوهوا، يعمل حالياً مع أحد المستشارين لدراسة خطوة البيع المحتملة، حيث تم التواصل بالفعل مع عدد من شركات الأغذية وشركات الاستثمار المالي لاستطلاع مدى اهتمامها بالصفقة. (د ب أ)