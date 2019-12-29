إيطاليا تعتزم بيع كامل حصتها في أقدم بنك بالعالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهدت إيطاليا ببيع حصة الأغلبية التي تمتلكها في بنك «مونتي دي باشي دي سيينا سبا» بحلول عام 2021.

وقالت صحيفة «إيل سول 24 أوري» دون ذكر مصدر لتقريرها، إن الحكومة الإيطالية برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي تعتزم إرسال خطاب قريباً إلى المفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة الأوروبية لتكرر أنها سوف تبيع حصتها البالغة 68% تدريجياً في أقدم بنك في العالم.

وتهدف خطة الدولة للعثور على مشترين للبنك وفي النهاية دمجه في بنك آخر. وأشارت تقارير إعلامية أوائل العام الجاري إلى أن شركة «يونيونه دي بانكه ايتاليانه» (إس بي أيه) و«بانكو بي بي إم إس بي أيه» شريكان محتملان في عملية الدمج مع بنك مونتي باشي.

وتتمحور المسألة حول نحو 5.4 مليار يورو (ستة مليارات دولار) ساهم بها دافعو الضرائب الإيطاليون لإنقاذ مونتي باشي وكذلك مستقبل البنك ومقره سيينا كمؤسسة خاصة قابلة للاستمرار.

ويجب أن يتأكد المسؤولون الإيطاليون أيضاً من أن أي خطة خروج لن تتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي ضد المساعدة الحكومية للشركات المالية المتعثرة. وبموجب القواعد الخاصة بحزمة الإنقاذ الخاصة بالبنك التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي، فإن الدولة ملزمة بتقديم خطة خروج العام الجاري والتخلص من حصتها بحلول 2021.