شكرا لقرائتكم خبر عن "متخليش حد يضحك عليك " ..أعرف سعر أغلى حذاء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا منا عندما يذهب للتسوق يجد بعض الأسعار مبالغ فيها بصورة كبيرة، بحجة أن السلعة مستوردة خاصة لبعض ماركات الملابس والأحذية، التى يصل سعر بعضها 20 ألف جنيه، وهو ما دفعنا لطرح السؤال على أحد كبار المصنعين للأحذية فى مصر، وسؤاله عن أغلى حذاء فى مصر، وهل فعلا هناك أحذية سعرها يتجاوز الـ 20 ألف جنيه.

يحيى زلط ، رئيس مركز صناعة الجلود المتطورة، قال لـ"الخليج 365"، إن هناك عمليات نصب كبيرة تتم على المستهلكين بحجة أن السلعة مستوردة، وهنا يقوم المواطن بعملية الشراء تحت مسمى أنها براند أو ماركة عالمية، ويدفع الثمن المكتوب عليها دون نقاش، لكن فى حقيقة الأمر أنه تعرض لعملية نصب كبيرة، وإذا قام بعمل بحث عن الأسعار الأصلية فى بلد المنشأ يجدها أقل من ربع السعر المباعة بها فى مصر.

وأضاف زلط، أن أغلى حذاء مستورد متواجد فى مصر هو ماركة إيطالية شهيرة، سعر الحذاء من المصنع فى بلد المنشأ 200 يورو فقط، وإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة بضرب هذا السعر فى سعر اليورو بمصر وليكن 18 جنيها، ستجد أن سعره 3600 جنيها وإذا قمنا بإضافة الجمارك عليه سيصل سعره إلى 5 آلاف جنيها أو 5500 جنيه، إذن الحذاء حتى وصوله مصر لا يصل سعره إلى 6 آلاف جنيه.

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وتابع، كيف يتم بيع حذاء بسعر يتجاوز الـ 10 آلاف، فأغلى سعر حذاء فى مصر لن يتخطى هذا الرقم بأى حال، وإذا وجدت أكثر من ذلك فهى عملية نصب، وأرباح للمستوردين مبالغ فيها لا يقبلها واقع السوق المصرى.

وبشأن أغلى حذاء صناعة مصرية، يقول زلط، إن سعر الحذاء المصرى ليس مرتفع، ويبدأ من 200 إلى 1000 جنيه ولا يوجد حذاء صناعة مصرية أغلى من هذا السعر.