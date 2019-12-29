فيديو.."رجال الأعمال": نستهدف جذب 600 ألف سائح صينى فى عام 2020

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وأضاف ناصر، لـ"الخليج 365"، أن الجمعية ستسعى لمضاعفة أعداد السياحة الصينية الواردة لمصر من خلال الاشتراك فى المعارض والبعثات التجارية، واستغلال بروتوكول التعاون بين الجمعية مع مقاطعة فوشان الصينية لمعرفة متطلبات واحتياجات السائح الصينى سواء الأطعمة أو الإقامة التى يرغب فيها.
ووقعت كل من جمعية رجال الأعمال المصريين، ووفد حكومة مقاطعة فوشان الصينية بروتوكولا للتعاون المشترك فى تعظيم مجالات التجارة والاستثمار المشترك والتعاون السياحى من خلال تبادل المعلومات والزيارات على مستوى القطاع الخاص فى البلدين، وذلك على هامش استضافة جمعية رجال الأعمال لوفد من مقاطعة فوشان الصينية.
وقع البروتوكول من الجانب المصرى المهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال، ومن الجانب الصينى دو مى عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعى الصينى بمقاطعة فوشان.
وشارك فى مراسم توقيع البروتوكول الدكتور مصطفى ابراهيم نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالجمعية والدكتور محمد هلال نائب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية.
من جانبها أكدت دو مى ،عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعى الصينى بمقاطعة فوشان ورئيس الوفد الصيني، على عمق العلاقات المصرية الصينية على كافة المستويات، مشيرة إلى رغبة الشركات الصينية لزيادة استثماراتها فى مصر وتعزيز التعاون التجارى والنفاذ إلى مختلف الأسواق التصديرية.
ودعت دو مى، جمعية رجال الأعمال لتنظم وفد لزيارة مقاطعة فوشان من أجل التعرف على أهم مجالات التعاون المشترك وفرص التجارة والاستثمار خلال عام 2020.
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