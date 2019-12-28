شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": 38 مليون يستخدمون الانترنت عبر المحمول من 94.90 مليون خط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، عن وصول حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول "الخطوط المستخدمة بالسوق" الى نحو 94.90 مليون خط ، بنسبة انتشار بلغت نحو 95.38% بنهاية سبتمبر 2019 ،وذلك مقارنة بنحو 94.76 مليون خط ونسبة انتشار بلغت نحو 95.36 مليون خط بنهاية اغسطس 2019 .

و أوضح التقرير الذى حصل " الخليج 365 " على نسخة منه ، عن وصول عدد مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول الى 38.17 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 37.97 مليون بنهاية اغسطس 2019 و 33.34 مليون بنهاية سبتمبر 2018.

فيما ارتفع مستخدمو " اليو اس بى مودم " الى نحو 3.56 مليون بنهاية سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 2.87 مليون بنهاية اغسطس 2019 و 3.36 بنهاية سبتمبر 2018.

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ووصلت السعة الدولية للانترنت الى نحو 2576.30 مليار نبضة/ث بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 2501.37 مليار نبضة فى اغسطس 2019 و 2347.74 مليار نبضة/ث سبتمبر 2018.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد افتتحت فى يوليو الماضى، المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، ويأتي افتتاح هذا المركز في إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كافة الاجراءات لضمان حقوق المواطنين فى الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والانترنت.

والهدف الرئيسي من إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات هو إجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر ويشمل القياس على مستوى الجمهورية 94 منطقة، و70 طريقا رئيسيا، و25 مركزا لتجمعات المواطنين تقاس فيه الخدمات من الداخل كالمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية ذات الكثافة الجماهيرية.

وبدأ جهاز تنظيم الاتصالات منذ سبتمبر الماضى فى نشر تقارير شهرية عن جودة الخدمة على الموقع الالكتروني الخاص به، وذلك لاطلاع المواطنين والشركات على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات وبما يساعد المواطنين على اختيار أكثر الشبكات تميزاً في المنطقة التي يقطن أو يعمل بها.