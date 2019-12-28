شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "لاس فيجاس" للمنتجات الإلكترونية يفتتح أعماله فى 7 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جمعية تكنولوجيا المستهلك معرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، CES فى الفترة من 7 إلى 10 يناير 2020 بمدينة "لاس فيجاس" بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو حدث عالمى يجمع العناصر الرائدة فى مجال تقنيات المستهلك ويخدم كمنصة تجمع المبتكرين وتعرض أحدث التقنيات وتقدم ابتكارات الجيل القادم إلى الأسواق وذلك وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المقرر مشاركة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالمعرض العالمى.

و تشارك مصر ممثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية فى معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، و تأتى المشاركة المصرية بجناح رسمى ترعاه الهيئة تحت شعار Time For Egypt وبالشراكة الاستراتيجية مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى .

ويضم الجناح 9 شركات ناشئة من أعضاء الشعبة تستعرض منتجات وحلول رقمية تعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيات الناشئة ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى و"البلوك تشين" والاقتصاد التشاركى والمدن الذكية ، وغيرها من التطبيقات التى تخدم قطاعات التجارة الإلكترونية والشحن والبورصة والخدمات المالية الرقمية والأدوات الرياضية الذكية.

ومن جهة آخرى، فإن معرض لاس فيجاس هو معرض تجارى ينطلق كل عام فى شهر يناير وترعاه جمعية صانعى الإلكترونيات الاستهلاكية، وهو معرض تجارى لايفتح لعامة الشعب، و يعرض عينات من المنتجات المتقدمة للشركات ويعلن عن منتجات مستقبلية سيتم إنتاجها ويعتبر من أكبر معارض التكنولوجيا بالعالم.

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عقد هذا المعرض لاول مرة فى شهر يونيو 1967 فى نيويورك، وكان عدد الحضور 17500 وأكثر من 100 من العارضين، ووفقا لبعض تقارير فإنه منذ عام 1978- 1994 تقرر عقد المعرض مرتين فى السنة ،الأولى دورة شتوية تعقد فى يناير بـ"لاس فيجاس"، والثانية صيفية و تعقد فى شيكاغو، و لكن فى عام 1998، تقرر تحويل المعرض إلى دورة واحدة فى السنة بعد فشل الدورات الصيفية وتقرر عقده فى لاس فيجاس فقد.

وتعد معارض جيتكس وmwc ولاس فيجاس وإيفا برلين من أكبر معارض التكنولوجيا على مستوى العالم و تشارك بها عمالقة شركات التكنولوجيا و الاتصالات يحصرصون خلالها على اطلاق وعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا بالعالم.