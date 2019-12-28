موجز أخبار اقتصاد.. ربط الموانئ البحرية بـ"النافذة الواحدة" إلكترونيًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 28 – 12 – 2019 عددا من الاحداث الاقتصادية كان من بينها اعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط عن ربط الموانئ البحرية بالنافذة الواحدة الكترونيا ، اضافة الى اسعار العملات اليوم ، اسعار الذهب فى مصر ، اضافة الى اسعار الخضروات والفاكهة والدواجن واللحوم بالاسواق المصرية وزيرا المالية والنقل: ربط الموانئ البحرية بـ"النافذة الواحدة" إلكترونيًا سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم السبت 28-12-2019 استقرار أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 28-12-2019 أسعار الدولار فى مصر اليوم السبت 28-12-2019 واستقرار العملة الأمريكية سعر اليورو اليوم السبت 28-12-2019 Advertisements أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 28-12-2019 أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض الفاصوليا والبسلة والبصل تعرف على أسعار اللحوم بالأسواق اليوم.. كيلو البلدى يبدأ من 110 جنيهات بورصة الدواجن اليوم.. 24 جنيها للكيلو من المزرعة تعرف على أسعار الأسماك اليوم فى سوق العبور

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