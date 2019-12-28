شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى التونسى": احتياطيات النقد الأجنبى تبلغ نحو 7 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت احتياطيات تونس من النقد الأجنبى، لأول مرة، حاجز الـ 19 مليار دينار أى ما يعادل (6.78 مليار دولار أمريكى)، ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزى التونسى على موقعه الإلكترونى اليوم السبت فإن هذا التطور سيتيح للبلاد، لأول مرة منذ عدة أشهر، القدرة على تغطية 109 أيام توريد .

وأشارت البيانات إلى أن هذه الاحتياطيات من النقد الأجنبى كانت يوم 27 ديسمبر 2018 فى حدود 13 مليار دينار (4.64 مليار دولار)، وسمحت لتونس بتغطية 82 يوم توريد فقط.

وأرجع البنك المركزى السبب وراء الزيادة إلى ارتفاع دخل تونس من قطاع السياحة بحلول يوم 27 ديسمبر 2019 إلى 5،4 مليار دينار، مقابل 4 مليارات دينار خلال ذات الفترة من عام 2018.

وكان مجلس إدراة البنك المركزى التونسى، شدد خلال اجتماعه الدورى، أمس الجمعة، على أن التحسن التدريجى الذى عرفته أهم المؤشرات النقدية والمالية لتونس يبقى هشّا ولا بد من دعمه بالتحسين فى نهج وأسلوب النمو.