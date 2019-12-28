شكرا لقرائتكم خبر عن الديون الخارجية للصين تتجاوز تريليونى دولار حتى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي، أن ديون البلاد الخارجية غير المسددة بلغت حوالي 0325ر2 تريليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وبحسب ما ذكر المتحدث باسم المصلحة ، وانج تشون يينج - في تصريح اليوم السبت - إن الديون ارتفعت بواقع 5ر34 مليار دولار عن المسجل في نهاية يونيو، بزيادة طفيفة بلغت 7ر1% .

وأضاف يينج ، أن التوقعات تشير إلى أن مؤشرات الديون الخارجية الرئيسية، مثل نسبة خدمة الدين، لم تشهد أي تغييرات كبيرة بحلول نهاية عام 2019 مقارنة بعام 2018، وتظل ضمن النطاق الآمن وفقا للمعايير الدولية.