شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تستأنف غدا سداد رسوم تأمين التابلت المدرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف مكاتب الهيئة القومية للبريد، غدا الأحد عمليات سداد رسوم تأمين "التابلت المدرسى" للصفين الأولى والثانى الثانوى، بجميع مكاتب الهيئة، حيث كانت قد بدأت عمليات السداد تجريبيا الخميس الماضى فى نحو 500 مكتب، ثم بدأت الهيئة الخدمة فعليا اليوم السبت فى المكاتب الرئيسية فقد، على أن تقدم الخدمة غدا بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية وفقا لما أكده مسؤول بالهيئة لليوم السابع.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت فى وقت سابق، أنه سيتم تسليم أجهزة التابلت لجميع الطلاب المصريين العائدين من الخارج والوافدين المقيدين بالصف الثانى الثانوى العام الدارسين بالعام الدراس الجارى، على أن يقوموا بسداد قيمة التأمين وقدرها 100 جنيه بمكتب البريد.

وبالنسبة للطلاب الراسبين خلال العام الدراسى الماضى 2018/2019 ومقيدين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى الحالى 2019/2020، سيتم تسليمهم التابلت بعد سداد قيمة التأمين 100 جنيه، أما الطلاب المحولون من مدارس دولية ومقيدون بالصف الثانى الثانوى للعام الدراسى 2019/2020، يتسلمون التابلت بعد سداد قيمة التأمين.

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وتشهد هيئة البريد تطورا كبيرا على مستوى الجمهورية، حيث بدأت خطة منذ ثلاث سنوات لتطوير المكاتب على مستوى الجمهورية، بأحدث نظم التكنولوجيا، لتكون مشابهة لأفرع البنوك وذلك لتقديم خدمات مالية وبريدية ومجتمعية وحكومية، حيث أصبحت منصة لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا حيث تتسابق العديد من الهيئات والوزارات لتقديم خدماتها عبر مكاتب الهيئة أولا لامتلاكها أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية وقربها من المواطنين بالمناطق البعيدة، وأيضا لتقديمها الخدمة إلكترونيا بسهولة ويسر.

وتقدم الهيئة خدمات حكومية لوزارات مثل الإسكان والداخلية والتربية والتعليم والخارجية والكهرباء والمياه غيرها من الوزارات بخدمات مثل إصدار شهادة براءة ذمة المواطنين وسداد أقساط الإسكان الاجتماعى وفواتير الكهرباء وشحن العدادات وفواتير الاتصالات ورسوم تأمين التابلت ومصاريف المدارس ومصاريف الحج وخدمات الأحوال المدنية مثل إصدار شهادة الميلاد والوفاة ووثائق الزواج والطلاق وإعادة إصدار بطاقة الرقم القومى وغيرها من الخدمات.

وليس فقط المكاتب التى تشهد تطورا ولكن أيضا خدمات الطرود والتجميع حيث تم افتتاح مركز البريد للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة الدولى فى سبتمبر الماضى، بعد إعادة إنشائه وتطويره بالاعتماد على أحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحويله إلى مركز لوجستى معتمد دوليًا لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرسال واستقبال جميع البعائث الصادرة من مصر والواردة إليها من كافة دول العالم عبر البريد المصري.

وحققت الهيئة القومية للبريد نتائج جيدة للغاية بنتائجها المالية للعام المنتهى فى 30 يونيو الماضى على كل المستويات، حيث وصل صافى إيرادات الخدمات إلى 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 800 مليون جنيه عن العام الماضى، أما المحفظة المالية والخاصة بحجم الإيداع فى الهيئة، فوصلت إلى 218 مليار جنيه مقارنة بـ210 مليارات جنيه.