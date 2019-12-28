النيابة العامة تعلن عن وظيفة معاون نيابة من خريجي الجامعات (الشروط والأوراق المطلوبة وموعد التقديم)

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كتب: ضياء السقا
أعلنت النيابة العامة قبول طلبات التعيين فى وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة لدفعة 2019 فقط.
وقالت النيابة في إعلانها، أن من شروط التقدم للوظيفة أن يكون حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.
ويمكن للمتقدم الحصول على الملف من الموظف المختص لمكتب تعيينات النيابة العامة في دار القضاء العالي، بداية من 8 يناير المقبل حتى 16 من ذات الشهر، مقابل 500 جنيه، على أن يقدم لمكتب التعيينات بعد تعبئته في دار القضاء، بداية من 1 إلى 13 فبراير المقبل من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.
وفيما يلي الأوراق المطلوبة:
وحددت النيابة مواعيد لكل كلية على مستوى الجمهورية بشكل منفصل عن الأخرى؛ لتقديم الملفات على النحو التالي:
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