شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض الفاصوليا والبسلة والبصل والان مع تفاصيل الخبر
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2 - 5 جنيهات، وأن أسعار البطاطس تتراوح بين 3-6 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-6 بدلا من 5 - 9 جنيهات، وانخفض سعر كيلو البصل 2.5 - 6 جنيهات بدلا من 5 - 7 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8 جنيهات للكيلو، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 8 - 14 جنيها، والملوخية بين 4-5 جنيهات، وانخفضت أسعار البسلة للتراوح بين 9-15 بدلا من 14-20 جنيها.
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4 - 7 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات، فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.
جدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50%.
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