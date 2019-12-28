شكرا لقرائتكم خبر عن ديون الصين الخارجية بلغت تريليوني دولار حتى سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير لوكالة الأنباء الصينية الرسمية السبت أن الديون الخارجية للصين قد وصلت إلى 2.0325 تريليون دولار أمريكي بنهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للنقد الأجنبي التي أوردتها وكالة (شينخوا) أن هذه الديون ارتفعت بواقع 34.5 مليار دولار مقارنة بشهر حزيران/يونيو الماضي، بزيادة طفيفة بلغت 1.7 في المئة.

وقال المتحدث باسم المصلحة، وانج تشون يينج، إن هيكل الديون الخارجية للصين شهد تغييرات إيجابية باستمرار مع بقاء مؤشرات المخاطر ثابتة.

وتوقع وانج ألا تشهد مؤشرات الديون الخارجية الرئيسية، مثل نسبة خدمة الدين، أي تغييرات كبيرة بنهاية عام 2019 مقارنة بعام 2018، وأن تظل ضمن النطاق الآمن وفقاً للمعايير الدولية.

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