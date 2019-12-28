شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 28-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب عالميا ومحليا أعلى مستوى له فى أكثر من شهرين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ فى أسعار الدولار على المستوى العالمى، وكذلك ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة، واللجوء إلى الملاذات الآمنه وعلى رأسها المعدن الأصفر، الأمر الذى انعكس على أداء الذهب عالميا، مسجلا ارتفاعات ملحوظة على مدار الأيام الثلاثة الماضة، إذ حقق المعدن المفيس ارتفاع بنسبة 1.7 % لتكسر أوقية الذهب حاجز الـ 1500 دولارا، وشهد المعدن زيادة بقيمة جنيه واحد اليوم السبت.

أسعار الذهب فى مصر

عيار 18 سجل 578.5 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 675 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 771.5 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 5400 جنيها

أوقية الذهب 1511 دولار.

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وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، لليوم السابع، إن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في قرابة شهرين، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف أن الضبابية بشأن التوافق الصيني الأمريكي تلقى بظلالها على الأسواق، مما رفع الطلب على المعدن النفيس ليصعد الي 1511 دولار، ويضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

وأوضح واصف ، أن هناك ارتفاع ملحوظ فى أداء الدولار وكذلك ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة، والاقبال على شراء الملاذات الآمنة، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس بصورة ملحوظة، ، مضيفا" يُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.