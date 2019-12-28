شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم السبت 28-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 28-12-2019، بالتزامن مع الإجازة الرسمية فى البنوك والمصارف بمصر، والمحددة يومى الجمعة والسبت، وتوقف التداول الرسمى على العملات بصفة عامة، إلا أن بعض الصرافات فى مصر، تقوم بعمليات بيع وشراء العملات يومى الإجازة الأسبوعية، على سعر إغلاق البنوك وفق آخر تعاملات تمت على العملة يوم الخميس.

وثبت سعر الريال عند 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك لأهلى المصرى، فيما جاء سعر الريال فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.24 جنيه للشراء.

4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم فى التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها فى عام 1741، هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

يشار إلى أنه منذ تحرير سعر الصرف فى مصر، خلال نوفمبر 2016، ويتم تحديد أسعار العملات فى البنوك والمصارف الرسمية، وفق عوامل العرض والطلب، ومدى تدفق وتوافر العملات فى البنوك، ومنذ ذلك التاريخ تخلصت مصر بصورة نهائية من السوق الموازى للعملة، والذى شكل تحديا كبيرا لسوق الصرف فى مصر، حيث تتم عمليات تحويل أموال المصريين فى الخارج عبر البنوك والمصارف الرسمية.