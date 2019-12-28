شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: دفع الشركات غير الراغبة فى القيد لإصدار سندات أو صكوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن خطة عمل إدارة الترويج بالبورصة خلال العام الجديد، تتضمن التوسع فى استهداف الشركات التى ترغب فى التمويل، ولا ترغب فى قيد أسهمها لحثها على إصدار وقيد أوراق مالية أخرى مثل السندات أو الصكوك أو وثائق الاستثمار، وذلك ضمن محاور خطة عمل الإدارة، وإعداد دليل لقيد الأوراق المالية الأخرى أسوة بدليل قيد الأسهم، مع العمل على الربط الإلكترونى مع قاعدة بيانات الاتصال للشركات المسجلة بهيئة الاستثمار والسجل التجارى .

وأضاف فريد، لـ"الخليج 365"، أن إدارة الترويج ستواصل جذب الشركات للقيد من خلال التنسيق لعقد عدة اجتماعات مع ممثلى غرف الصناعة والزراعة والسياحة وكافة الغرف التجارية لتوعية أعضائها بأهمية البورصة كوسيلة للتمويل والتوسع، وشروط القيد، كما ستعقد فى الوقت نفسه ورش عمل مع جميع الأطراف المعنية بعملية القيد والطرح مثل الشركات القانونية، بنوك الاستثمار ورعاة وكلاء القيد للتعرف على مشاكلهم ودفعهم لجذب مزيد من الطروحات.

وانشأت البورصة إدارة للترويج فى يوليو 2018 كجزء من خطة البورصة المصرية لزيادة عمق السوق وزيادة قاعدة الشركات المقيدة والتى بدورها تؤثر إيجابياً فى زيادة عدد المستثمرين مما يعطى صورة إيجابية عن أداء البورصة المصرية التى تعتبر مرآة الاقتصاد المصرى.

وجدير بالذكر أن طرح شركة فورى جاءت كنتاج للتواصل الفعال من قبل وحدة الCRM التى قدمت كافة أوجه الدعم والمساندة للشركة فى كل خطوة من خطوات القيد والطرح .

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وتقوم آلية عمل الإدارة على متابعة الشركات المستهدف قيد أسهمها بالبورصة من خلال جمع بيانات الشركات التى تقوم بعمليات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة بالبورصة، الشركات المقيدة بنظام الحفظ المركزى بشركة مصر للمقاصة، الشركات المقيدة بسجلات الهيئة العامة للاستثمار، وبالتالى تحديد الشركات المستهدفة والعمل على مخاطبتها والترويج لقيد أسهمها سواء فى السوق الرئيسى أو سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة مع حفظ كافة البيانات السابق ذكرها بنظام الـ(CRM).

وبالفعل تم التواصل مع 235 شركة للترويج لقيدها بالبورصة، وكانت النتائج موزعة بين 81 شركة ليس لديها رغبة نهائياً فى الطرح بالبورصة، و67 شركة لديها رغبة فى الطرح ولكنها ترى التوقيت الحالى غير مناسب، و46 شركة جارى دراسة الأمر، و24 شركة لديها رغبة متوسطة وبحث لجدوى القيد، و14 شركة بدأت بالفعل دراسة عملية القيد والطرح.

وتتوزع الشركات التى تم التواصل معها إلى 128 شركة بالسوق الرئيسى، و107 شركات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، موزعة بين 8 شركات مقاولات وإنشاءات هندسية، و16 شركة مواد بناء، و20 شركة موارد أساسية، و16 شركة منسوجات وسلع معمرة، و3 شركات خدمات تعليمية، و10 تجارة وموزعين، و8 تعمل بقطاعى التعبئة والتغليف وخدمات النقل والشحن، و15 شركة بقطاعى الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و28 شركة بالأغذية والمشروبات والتبغ، و12 شركة خدمات مالية غير مصرفية، و19 شركة بقطاعى الرعاية الصحية والأدوية والسياحة والترفيه، و6 شركات مرافق، و21 شركة عقارات، و11 شركة طاقة وخدمات مساندة.