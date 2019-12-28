شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة البريد: 1500 طالب سددوا رسوم " التابلت " فى 500 مكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الهيئة القومية للبريد، يوم الخميس الماضى ،تحصيل قيمة رسوم تأمين التابلت المدرسى، فى نحو 500 مكتب للهيئة على مستوى الجمهوية، بشكل تجريبي لنحو 1500 طالب، وفقا لما أكده عصام الصغير رئيس الهيئة، لـ"الخليج 365"، و يأتى ذلك بالتزامن مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2019/ 2020، وتصل قيمة رسوم تأمين التابلت 100 جنيه ، وبحسب الصغير ، إن الخدمة بدأت تجريبيا على أن تقدم فعلياً اليوم السبت بمعظم المكاتب.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت فى وقت سابق، بدء مكاتب البريد فى تحصيل تأمين أجهزة التابلت و قدرها 100 جنيه من خلال مكاتب البريد فقط لطلاب الصف الأول الثانوى للمرة الأولى، ولطلاب الصف الثانى الثانوي للمرة الأولى والثانية، حيث أكدت الوزارة فى خطاب لها تم إرساله للمديريات التعليمية، على ضرورة استلام جميع الطلاب للكتب الدراسية، وذلك بالتزامن مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2019/ 2020.

وقالت للوزارة أنه سيتم تسليم أجهزة التابلت لجميع الطلاب المصريين العائدين من الخارج والوافدين المقيدين بالصف الثانى الثانوى العام الدارسين بالعام الدراس الجارى، على أن يقوموا بسداد قيمة التأمين وقدرها 100 جنيه بمكتب البريد.

و بالنسبة للطلاب الراسبين خلال العام الدراسى الماضى 2018/2019 ومقيدين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسيدى الحالى 2019/2020، سيتم تسليمهم التابلت بعد سداد قيمة التأمين 100 جنيه، إما الطلاب المحولين من مدارس دولية ومقيدين بالصف الثانى الثانوى للعام الدراسي 2019/2020 ، يتسلمون التابلت بعد سداد قيمة التأمين.

Advertisements

وفي سياق متصل، فهناك عدد من الإجراءات التي يتم اتباعها حيال أجهزة التابلت في الحالات الآتية (السرقة - الفقد - التلف - الحريق - الكسر)، ففي حالة فقد أو سرقة التابلت يقوم الطالب بتقديم صورة طبق الأصل من محضر الشرطة، وصورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت، وصورة طبق الأصل من ايصال سداد التأمين، بجانب تقديم إثبات قيد للطالب حديث، وصورة من شهادة ميلاد الطالب أو بطاقته، وصورة بطاقة ولي الأمر، بالإضافة إلى سداد رسوم قدرها 675 جنيهاً بخزينة الوزارة.

أما في حالات الكسر والتلف فيلتزم الطالب بتقديم المستندات السابق ذكرها، بالإضافة لشهادة من الوكيل تفيد بأن جهاز التابلت لا يجدى به الإصلاح.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم السماح لجميع الطلاب بآداء الامتحانات المقررة في توقيتاتها المقررة، وعدم حرمان أي طالب من الامتحان، مشيرة إلى ضرورة قبول الكشوف المجمعة والمقيد بها الطلاب القائمين بسداد الرسوم الدراسية عن طريق احدى الجهات المعتمدة لتحصيل الرسوم، و عرض موقف اعداد الطلاب المتأخرة في سداد الرسوم الدراسية على كل من قطاع التعليم العام وقطاع التعليم الفني، علما بأنه تم فتح منافذ تحصيل الرسوم الدراسية لكل من مكاتب البريد وشركة فورى.