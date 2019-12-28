شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية أولى محطات صندوق العشوائيات لتطوير المناطق غير المخططة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال أيام قليلة يعلن صندوق تطوير المناطق العشوائية، خلو مصر رسميا، من المناطق العشوائية غير الآمنة، والتى عانت منها مصر لفترة طويلة، ومن المقرر أن يشهد الشهر المقبل، الإعلان عن خلو مصر من المناطق الخطرة.

وقبل أن يتم الإعلان رسميا، عن الانتهاء تطوير المناطق الخطرة بتكلفة تخطت الـ30 مليار جنيه، لعدد 351 منطقة، بدأ صندوق تطوير المناطق العشوائية، فى تنفيذ خطة تطوير المناطق غير المخططة، وذلك استكمالا لخطة الدولة في تطوير المناطق العشوائية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع خطة للمرحلة الثانية الخاصة بتطوير والارتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وذلك من خلال رفع كفاءة شبكات الحركة وإنارة الطرق الرئيسية والداخلية ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية.

ووقع مؤخرا المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، اتفاقية تعاون مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، لتطوير عدد 7 مناطق عشوائية غير مخططة بأحياء المحافظة (المنتزه أول / المنتزه ثاني / شرق الإسكندرية / وسط الإسكندرية / العجمي).

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وتشمل الأعمال تنفيذ محطات وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحي وأعمال رصف الطرق سواء بالأسفلت أو الإنترلوك بالإضافة إلى إنارة الشوارع وتحسين الصورة البصرية للمناطق المختارة، وذلك بهدف تحسين الحالة العمرانية وتطوير هذه المناطق بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للمدينة والاشتراطات التخطيطية يالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة و تطوير منظومة الدفاع المدني ورفع كفاءة الشوارع وانارتها داخل هذه المناطق.

وقال المهندس خالد صديق، ، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن تكلفة الأعمال التي سيتم تنفيذها بالمحافظة والتي يوقع بها ملحق إتفاقية التعاون مبلغ 815 مليون جنيه وفي مدة تنفيذ 12 شهر.