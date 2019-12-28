شكرا لقرائتكم خبر عن تشترى إيه فى 2020؟..بنوك استثمار تحدد القطاعات الرابحة بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت البورصة المصرية أداء متوسطاً عام 2019 مقارنة بالأسواق المجاورة، إذ حقق المؤشر الرئيسى ارتفاعاً بنسبة 31% مقوماً بالدولار ليحتل المرتبة الثانية بعد إيرلندا كأعلى المؤشرات صعوداً، بحسب مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، وسط ضعف كبير فى أحجام التداول، وينشر ”الخليج 365” توقعات بنوك الاستثمار لأداء البورصة المصرية، والقطاعات الرابحة فى العام الجديد.

فى البداية رجح بنك الاستثمار فاروس، اتجاه البورصة المصرية نحو مستويات 16000 نقطة العام المقبل، بارتفاع نسبته 20%، بدعم عدة محفزات شملت تراجعات التضخم ومزيد من الخفض المتوقع للفائدة وسلسلة من الطروحات الناجحة واتجاه الفيدرالى الأمريكى نحو مزيد من السياسة النقدية التوسعية.

واتفق معه بنك الاستثمار بلتون، والذى أوصى بالشراء فى سوق المال المصرى نتيجة تعافى الاقتصاد الكلى واستمرار التيسير النقدى، مبرراً ذلك بتوقعات خفض أسعار الفائدة، والرؤية الأفضل للاقتصاد الكلى ودعم القطاع الصناعى وتحسن النمو مع ارتفاع محتمل قوى للأسهم فى حالة تحسن مستويات السيولة، مشيرا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية بمثابة محفزا للسوق فى 2020 لأنه يعزز السيولة النقدية.

الأمر نفسه لبنك الاستثمار هيرميس، والذى أوصى بزيادة الوزن النسبى للبورصة المصرية خلال 2020، مرجعاً ذلك إلا أن أسعار الأسهم باتت قريبة من مستويات ما قبل 2016، كما أن العائد على الأسهم يسير بطريق النمو، مشيرا إلى أنه لا يرى سبب يجعل بورصة مصر تتداول بخصم 25% مقارنة بالأسواق المبتدئة والخليج.

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أما عن القطاعات المرشحة للصعود، أوصى بلتون باستمرار التوصية بنهج الانتقائية فى الاستثمار بالبورصة المصرية، واختار 18 سهما كأفضل الأسهم للاستثمار مع متوسط ارتفاع محتمل عند 56%، ونمو متوقع للربحية بنسبة 15%، أى بارتفاع عن متوسط الأسهم فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند 6%.

وحدد بلتون، قائمة من 18 سهما، من بين 62 سهما تغطيها فى المنطقة مرشحة للصعود، وهم دومتي، والشرقية للدخان، وإم إم جروب، وإيديتا، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وإيبيكو، وابن سينا فارما، والمصرية الكويتية القابضة، والسويدى إليكتريك، وسوديك، وأوراسكوم للتنمية، وبنك تنمية الصادرات، وسى آى كابيتال القابضة والبنك التجارى الدولى.

أما بنك الاستثمار فاروس، أوصى بالشراء بقطاعى الاستهلاكى والرعاية الصحية والأدوية، وحدد عداً من الأسهم منها أسهم دومتى وإيديتا وعبورلاند بقطاع الأغذية بأسعار مستهدفة 10 و20 و7.25 جنيه مقارنة بمستويات إغلاق 9 و14 و5.30 على التوالى، وسهمى الإسكندرية للصناعات الدوائية ومستشفى كليوباترا بقطاع الرعاية الصحية بقيمة مستهدفة 129.8 و7.33 جنيه، مقابل 100 و5.33 سعر إغلاق، بالترتيب.

واختارت هيرميس، أسهم البنك التجارى الدولى بشراء بسعر 94.9 جنيه للسهم، والسويدى إليكتريك بسعر مستهدف 20 جنيها. والشرقية للدخان بسعر 22.5 جنيه، القابضة المصرية الكويتية بسعر 2 دولار، جهينة للصناعات الغذائية بسعر 13.5 جنيه.