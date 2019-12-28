شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 431.2 ألف ورقة بقيمة قدرها 1.6 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 5.7 مليون ورقة، بقيمة قدرها 1.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بحجم تداول بلغ 4.3 مليون ورقة، وبقيمة 811.8 ألف جنيه.

وجاءت شركتا فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 668 ورقة بقيمة 110 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 174 ورقة بقيمة 30 جنيه للثانية.

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وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 4.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.4 مليون ورقة منفذة على 856 عملية خلال الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 1.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 700.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2% عن الأسبوع الماضى، وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 398.8 مليار جنيه إلى 398.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.01%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.8 مليار جنيه إلى 199.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 599.6 مليار جنيه إلى 598.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

فيما ارتفع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.