شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل التجارة يدعم الدولار مقابل الين والان نبدء بالتفاصيل

حوم الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين الياباني، بينما صعد الدولار الأسترالي لأقوى مستوياته منذ يوليو بدعم من انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقلص التفاؤل المحيط بآفاق اتفاق المرحلة واحد التجاري الطلب على عملات الملاذ الآمن مثل الين، لكن في ظل أجواء العطلة التي تخيم على أسواق العملات العالمية بعد عيد الميلاد يوم الأربعاء، فإن نشاط التداول بصفة عامة كان فاترا في معظمه.

وقالت بكين يوم الأربعاء الماضي: إنها على اتصال وثيق مع واشنطن بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة، بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحضر مع نظيره الصيني شي جين بينغ حفلا لتوقيع الاتفاق.

وكان الدولار ارتفع مقابل العملة اليابانية التي تعتبر ملاذا آمنا إلى 109.68 ين، وهو أعلى مستوى في أسبوع ولا يبعد كثيرا عن مستوى 109.73 ين، وهو مستوى الذروة الذي بلغته العملة الأمريكية في أواخر مايو وسجلته في وقت سابق من الشهر الجاري. وفي أواخر التعاملات الآسيوية، بلغ الدولار 109.50 ين منخفضا 0.1% خلال الجلسة.

وصعد الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالتجارة مقابل نظيره الأمريكي إلى 0.6956 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوياته في خمسة أشهر.

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وسجل اليورو مقابل العملة الأمريكية في أحدث تعاملات 1.1118 دولار ليرتفع 0.2% خلال الجلسة.

وانخفض اليوان الصيني مقابل الدولار أمس إذ يتعرض لضغوط جراء طلب الشركات على الدولار وتكهنات بخفض محتمل لمتطلبات احتياطيات البنوك قبيل العام الجديد.

وتراجع اليوان في تعاملات الأسواق الخارجية 0.1% ليجري تداوله عند 6.9967 يوان للدولار.

وفي أنحاء أخرى، جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2993 دولار بارتفاع طفيف عن المستويات التي سجلها قبل عطلة عيد الميلاد لكن العملة البريطانية تظل أقل كثيرا من ذروة بلغتها في 13 ديسمبر عند 1.3514 دولار.