شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبلغ أعلى مستوى في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وأظهر مسح الخميس الماضي أن مشتريات المستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت في موسم العطلة بلغت مستوى قياسيا فاق توقعات المحللين ودفع الأسهم الأمريكية للارتفاع.
وتتلقى أسعار النفط الدعم أيضا من آمال قوية في أن العام الجديد سيشهد نهاية لحرب الرسوم التجارية الممتدة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، وهو النزاع الذي ألقى بظلاله على آفاق نمو الاقتصاد العالمي وخلف تساؤلات بشأن مستقبل الطلب على الخام.
وظهر التأثير المستمر منذ فترة طويلة للنزاع التجاري مجددا في بيانات من اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، أمس الجمعة كشفت انكماش الإنتاج الصناعي للشهر الثاني في نوفمبر، لكن سعر برنت قفز ما يزيد على الربع منذ بداية 2019، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 35 % بدعم من تحركات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا لكبح الإنتاج. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتفقت أوبك وحلفاؤها على تمديد وزيادة تلك التخفيضات.
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