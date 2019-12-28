شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء ..أخر موعد للتقدم بأوراق الترشح لعضوية مجلس أمناء مدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد جهاز مدينة بدر، يوم الثلاثاء المقبل، آخر موعد للتقدم بأوراق الترشح لعضوية مجلس أمناء المدينة، بالدورة الجديدة 2020 /2021، موضحاً أنه سيتم تلقي طلبات الترشح بالمركز التكنولوجي بمقر جهاز المدينة، حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 31/12/20 .

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، يشترط في المتقدم، أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل إقامته بالمدينة مثبتا ببطاقة الرقم القومي، وألا يقل سن المتقدم عن (21 سنة)، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب "متوسط" على الأقل، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، وألا يكون سبق له المشاركة في مجلس الأمناء منذ دورتين سابقتين،(رئيس – نائب – عضو.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة للترشح، أوضح رئيس الجهاز، أنه على المتقدم للترشح، سحب استمارة الترشح واستيفائها وتقديمها، مرفق بها صورة المؤهل الدراسي، وصحيفة للحالة الجنائية حديثة خالية من أية أحكام، والمستند الدال على تأدية الخدمة العسكرية (قدوة حسنة) أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، وعدد 6 صور شخصية، مشيراً إلى أنه لن يتم النظر في الطلبات التي تقدم بعد المواعيد المحددة، وكذا الطلبات غير مستوفاة الأوراق الخاصة بالشروط المشار إليها، وأنه سيتم الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للمستوفين للشروط لاحقاً.

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وكان المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، قد أعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجالس الأمناء، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشروق) تباعاً، وحتى يوم الأحد 5/1/2020، بالدورة الجديدة 2020 /2021.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه تم فتح باب تقديم طلبات الترشح بمدينة القاهرة الجديدة من أمس وحتى يوم الثلاثاء 31/12/2019، بمقر مجلس الأمناء بشارع التسعين الشمالي، بجوار الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمدينة 6 أكتوبر من يوم الأحد الموافق 22/12/2019 : يوم الأحد الموافق 5/1/2020، بمقر مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر بمنطقة غرب سوميد طريق امتداد محور 26 يوليو، وبمدينة الشروق بدءاً من أمس وحتى يوم الإثنين الموافق 30/12/2019، وذلك بإدارة العلاقات العامة بمقر جهاز المدينة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة: يشترط في المتقدم، أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل إقامته بالمدينة التي يرغب الترشح بها مثبت ببطاقة الرقم القومي، وألا يقل سن المتقدم عن (21سنة)، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب "متوسط" على الأقل، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، وألا يكون سبق له المشاركة في مجلس الأمناء منذ دورتين سابقتين،(رئيس – نائب – عضو..).