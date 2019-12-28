شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 40% .

وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 419.3 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.1% ،وحلت شركة المحروسة لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 332.3 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 274.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.3%، وفى المركز الخامس شركة برايم لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 248.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.8%.

وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 226.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.4%، بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 216.6 مليون جنيه بنسبة 4.2%، وحل فى المركز الثامن بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 205.1 مليون جنيه بنسبة 4%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 185.9 مليون جنيه، و 155.4 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.6%، 3% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

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وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 1.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 700.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2% عن الأسبوع الماضى، وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 398.8 مليار جنيه إلى 398.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.01%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.8 مليار جنيه إلى 199.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 599.6 مليار جنيه إلى 598.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

فيما ارتفع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.