شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صينى بمصر لبحث إقامة مصانع غزل ونسيج وأثاث بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال، عن أهمية توقيع بروتوكول بين الجمعية ومقاطعة فوشان الصينية، قائلا: إن توقيع البروتوكول يهدف إلى تعظيم مجالات التجارة والاستثمار المشترك والتعاون السياحى من خلال تبادل المعلومات والزيارات على مستوى القطاع الخاص فى البلدين.

وأضاف عز الدين، لـ"الخليج 365"، أن تفعيل زيادة مجالات يتضمن زيارة وفد من رجال الأعمال للصين خلال الربع الأول من عام 2020، لبحث التعاون التجارى فى عدة مجالات، كما يعتزم الوفد بحث الاستثمار بعدة مجالات فى مصر، ولذا زار المنطقة الصينية فى مصر بالعين السخنة، للتعرف على الأراضى الصناعية هناك لإقامة مشروعات مشتركة فى صناعات الغزل والنسيج والأثاث والصناعات المعدنية، مشيرا إلى أن التبادل التجارى بلغ 13.5 مليار دولار خلال العام الجارى.

ووقعت كل من جمعية رجال الأعمال المصريين، ووفد حكومة مقاطعة فوشان الصينية بروتوكولا للتعاون المشترك فى تعظيم مجالات التجارة والاستثمار المشترك والتعاون السياحى من خلال تبادل المعلومات والزيارات على مستوى القطاع الخاص فى البلدين، وذلك على هامش استضافة جمعية رجال الأعمال لوفد من مقاطعة فوشان الصينية.

وشارك فى مراسم توقيع البروتوكول الدكتور مصطفى ابراهيم نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالجمعية والدكتور محمد هلال نائب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية.

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من جانبها أكدت دو مى عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعى الصينى بمقاطعة فوشان ورئيس الوفد الصيني، على عمق العلاقات المصرية الصينية على كافة المستويات، مشيرة إلى رغبة الشركات الصينية لزيادة استثماراتها فى مصر وتعزيز التعاون التجارى والنفاذ إلى مختلف الأسواق التصديرية.

ودعت دو مى، جمعية رجال الأعمال لتنظم وفد لزيارة مقاطعة فوشان من أجل التعرف على أهم مجالات التعاون المشترك وفرص التجارة والاستثمار خلال عام 2020.