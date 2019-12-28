شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات لكن "داو جونز" حقق إغلاقاً قياسياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الجمعة حيث "تراجع "ناسداك" قليلاً، وقلص "داو جونز" مكاسبه لكنه سجل أعلى مستوى قياسي جديد، وحققت "وول ستريت" مكاسب أسبوعية.



يأتي ذلك وسط تفاؤل في الأسواق العالمية مع اقتراب العام من نهايته، وذلك وسط ترقب لموعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والصين.



وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.1% مغلقا عند 61.72 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1%، وسجل أعلى سعر عند 61.9 دولار وأقل سعر عند 61.2 دولار.

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وصعد "برنت" بنسبة 0.3% إلى 68.16 دولار للبرميل محققا مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 3.1%، وسجل أعلى سعر عند 68.3 دولار وأقل سعر عند 67.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنحو 0.1% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 28645 نقطة وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وسجل أعلى مستوى عند 28701 نقطة وأقل مستوى عند 28608 نقاط.



واستقر "إس أند بي 500" عند 3240 نقطة وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%، وسجل أعلى مستوى عند 3247 نقطة وأقل مستوى عند 3234 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 9006 نقاط، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 9052 نقطة وأقل مستوى عند 8987 نقطة.