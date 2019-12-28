شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح ترتفع إلى أعلى مستوى منذ صيف 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات الجمعة مع تواصل تركيز الأسواق على التكهنات حيال مبيعات أمريكا من السلع الزراعية للصين بعد اتفاق الدولتين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وتجدر الإشارة إلى أن النزاع التجاري بين البلدين أثر سلباً على حركة ومبيعات السلع الزراعية كالقمح والذرة والصويا على مدار أكثر من عام.

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وكشفت بيانات نشرتها "رويترز" اليوم أن الصين اشترت ما يقرب من مليون طن من القمح من الاتحاد الأوروبي خلال الموسم الحالي حتى الآن، وربما تتجه إلى الشراء من الولايات المتحدة بناء على الاتفاق التجاري المرحلي.



وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي بأن صادراتها من القمح خلال الأسبوع الماضي بلغت 714.9 ألف طن، وهو ما تجاوز توقعات بين 200 ألف و900 ألف طن.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 1.6% وأغلق الجلسة عند 5.57 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم 5.61 دولار وهو أعلى سعر منذ أغسطس/آب عام 2018، بينما سجل أقل سعر عند 5.49 دولار.