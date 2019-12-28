ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الصينية في نوفمبر 5.4%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المكتب الوطني للإحصاءات أمس الجمعة إن أرباح الشركات الصناعية في الصين زادت في نوفمبر/ تشرين الثاني 5.4% على أساس سنوي إلى 593.9 مليار يوان (84.93 مليار دولار).

يأتي ذلك مقارنة مع انخفاض 9.9% في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أكبر تراجع منذ الفترة بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.

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وفي الفترة بين يناير ونوفمبر، تراجعت الأرباح 2.1% مقارنة بها قبل عام إلى 5.61 تريليون يوان مقارنة مع هبوط بنسبة 2.9% في أول عشرة شهور من 2019.

وارتفعت التزامات الشركات الصناعية 5.3% بنهاية نوفمبر مقارنة مع نفس الفترة قبل عام مقابل ارتفاع 4.9% بنهاية أكتوبر.

وتغطي البيانات الشركات التي تحقق ما يزيد على 20 مليون يوان إيرادات سنوية من عملياتها الأساسية. (رويترز)