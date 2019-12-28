شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الصينية في نوفمبر 5.4% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المكتب الوطني للإحصاءات أمس الجمعة إن أرباح الشركات الصناعية في الصين زادت في نوفمبر/ تشرين الثاني 5.4% على أساس سنوي إلى 593.9 مليار يوان (84.93 مليار دولار).
يأتي ذلك مقارنة مع انخفاض 9.9% في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أكبر تراجع منذ الفترة بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.
وفي الفترة بين يناير ونوفمبر، تراجعت الأرباح 2.1% مقارنة بها قبل عام إلى 5.61 تريليون يوان مقارنة مع هبوط بنسبة 2.9% في أول عشرة شهور من 2019.
وارتفعت التزامات الشركات الصناعية 5.3% بنهاية نوفمبر مقارنة مع نفس الفترة قبل عام مقابل ارتفاع 4.9% بنهاية أكتوبر.
وتغطي البيانات الشركات التي تحقق ما يزيد على 20 مليون يوان إيرادات سنوية من عملياتها الأساسية. (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الصينية في نوفمبر 5.4% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.