شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد مصارف الكويت ينفي اختراق البنوك المحلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد وقوع أي اختراقات لأنظمة البنوك المحلية وحدوث اختلاسات فيها، مؤكداً أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعية بهذا الشأن «ما هو إلا افتراءات وأخبار مغلوطة».

وأوضح الماجد الخميس أن الأمر لم يتعد حدوث عطل فني بأحد الخوادم (السيرفرات) الخاصة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد مصارف الكويت ينفي اختراق البنوك المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.