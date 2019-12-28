«الإمارات للشحن» تنقل 1000 سيارة فارهة شهرياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



كشف نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات أن الشركة تنقل شهرياً بمعدل 800 إلى 1000 سيارة متنوعة من ضمن الفئة الفارهة وذات القيمة العالية والكلاسيكية، من خلال خدمتها «الإمارات ويلز» المتخصصة في نقل السيارات الفاخرة والثمينة.

وقال سلطان ل ”الخليج 365” إن الشركة سجلت نمواً كبيراً من رقمين عشريين في خدمات الشحن المتخصصة مثل «الإمارات ويلز»، مشيراً إلى أن الشركة تتعاون مع شركات تصنيع سيارات عالمية لنقل سياراتها حول العالم مثل «فراري» وغيرها وخاصة لنقل السيارات ذات النسخ المحدودة، كما أن الأفراد أيضاً ينقلون سياراتهم للمشاركة في سباقات حول العالم أو من أجل السياحة والترفيه، مشيراً إلى أن شحن السيارات جواً أصبح أمراً رائجاً في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن الشركة تنقل العديد من سيارات من أسواق مختلفة مثل إيطاليا وألمانيا إلى دول الخليج وأسواق أخرى في العالم، ولفت إلى أن هنالك طلباً كبيراً على نقل السيارات من وإلى أمريكا أيضاً خلال الصيف.

وأوضح أن الشركة استطاعت أن تضيف خدمات ذات قيمة مضافة عالية من خلال تبني منتج تكنولوجي متقدم في تثبيت السيارات داخل الطائرة لضمان عدم تعرضها لأي خدش حتى على الإطارات، موضحاً أنه سيتم الاستغناء عن الأحزمة لتثبيت عجلات السيارات بشكل كامل.

وتوفر هذه الخدمة الجديدة للعملاء حلولاً كاملة لنقل السيارات الكلاسيكية والفاخرة والرياضية عبر شبكة خطوطها العالمية، ويمكن نقل السيارات من الباب إلى الباب، من مكان تواجدها حتى بلوغها الوجهة النهائية. ويشمل ذلك تسلم السيارة من مقرها وتوصيلها إلى المكان المطلوب، بما في ذلك عمل إجراءات التصدير والاستيراد والتخليص الجمركي في بلد المصدر وبلد الوصول. بالإضافة إلى توفير التأمين أثناء نقل السيارة براً من وإلى المطارات. ويوفر أيضاً نقل السيارات من المطار إلى المطار. وتقوم الإمارات للشحن الجوي، بتقديم خدمات المناولة كاملة للسيارات طوال الرحلة.

وتحظى خدمة «الإمارات ويلز» بدعم وخبرات موظفين ذوي كفاءة عالية ضمن شبكة الناقلة العالمية، التي تغطي أكثر من 150 وجهة عبر قارات العالم الست. وقد خضع هؤلاء الموظفون لتدريبات متخصصة في تحميل وتنزيل السيارات من الطائرات، مع المحافظة على أقصى معايير العناية والسلامة.