تحقيقات بريطانية في شراء «أمازون» حصة بـ «ديليفرو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت الهيئة المعنية بحماية المنافسة ومنع الاحتكار في بريطانيا تحقيقاً شاملاً بشأن شراء شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة «أمازون دوت كوم» حصة في شركة توصيل المواد الغذائية البريطانية «ديليفرو»، وذلك بعد فشل الشركتين في تقديم حلول لتهدئة المخاوف بشأن قواعد المنافسة.

وكانت هيئة تنظيم المنافسة والأسواق في بريطانيا بدأت في شهر أكتوبر تشرين أول الماضي مراجعة بشأن تحرك أمازون للاستحواذ على حصة في «ديليفرو» مقابل 500 مليون دولار، ومنعت الشركتين من المزيد من الاندماج. وحددت الهيئة يوم 11 من يونيو حزيران المقبل موعداً نهائياً لتقرير مصير الاتفاق.

وفوجئ كثيرون بقرار الهيئة بالتحقيق في الاتفاق لأنها لا تقوم عادةً بمراجعة عمليات الاستحواذ على حصص أقلية، بحسب ما ذكرته «بلومبيرج».

وجاءت الخطوة نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن عمليات الاحتكار في شركات التكنولوجيا والتي لم تكن تخضع لمراجعة الهيئة في السابق.(د ب أ)