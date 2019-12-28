شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات قياسية لسوق دبي الحرة تتجاوز 7.3 مليار في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها تجاوزت حاجز ال 7.3 مليار درهم (ملياري دولار) في ال 26 من ديسمبر الجاري، ما يضع مؤسسة تجارة التجزئة على المسار الصحيح لتحقيق نتائج سنوية قياسية أخرى، وكانت مبيعات العام 2018 بأكمله عند 7.37 مليار درهم.
وقال كولم ماكلوجلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: كان 2019 عاماً جيداً بالنسبة لسوق دبي الحرة. وإنه من الرائع جداً أن نحقق مبيعات تتجاوز الملياري دولار قبل نهاية العام بفترة وجيزة.
وتم التوصل إلى هذا الرقم البارز في مبنى الركاب D بمطار دبي الدولي في ال 26 من ديسمبر، بعد أن اشترى نيراج ساتي وزوجته منتجات بقيمة 348 درهماً، ما أسهم في تجاوز مبيعات سوق دبي حاجز الملياري دولار.
وللاحتفال بهذا الإنجاز، قدم مسؤولون في سوق دبي الحرة بمن فيهم شفيق أنصاري، مدير العمليات، قسيمة هدايا بقيمة 2000 دولار ل «ساتي وزوجته».
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