سيولة الأسهم تتراجع في موسم «العطلات» .. وأداء متباين لـ«القيادية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

شهدت الأسهم المحلية عمليات تجميع مؤسساتية وأجنبية، وإن بدت بنسبة محدودة، بالنظر إلى مستويات السيولة المتدنية خلال الأسبوع، إذا ما تم استثناء صفقتي «أبوظبي الأول»، ب2.46 مليار درهم، لتبلغ سيولة السوقين الأسبوعية 1.14 مليار درهم فقط، تزامناً مع عطلات أعياد الميلاد وتباين «القيادية».

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة أسبوعية 0.13% مع نزول عدد من الأسهم خاصة في العقار، بينما تلقى سوق أبوظبي ضغوطاً من البنوك، التي تراجعت به 0.83%.

وخطف «ديار» الأنظار، في آخر جلسات الأسبوع، بعد صدور حكم قضائي قطعي لصالح الشركة من محكمة التمييز في دبي، ضد شركة «ليمتلس».

صعد السهم إثر ذلك 4.64% عند 0.383 درهم، بعد أن جذب 24% من السيولة الإجمالية لسوق دبي، بواقع 32.3 مليون درهم، كما جذب نحو نصف تداولات السوق من حيث الكمية بواقع 84 مليون سهم، ليرتفع السهم بنسبة أسبوعية بلغت 4.36%.

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية إجمالية بقيمة 3.6 مليار درهم، منها 2.96 مليار درهم في أبوظبي، و649.3 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 928.5 مليون سهم، توزعت بواقع 315.5 مليون سهم في أبوظبي، و613 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال 12.6 ألف صفقة.

وبلغت محصلة شراء الأجانب في السوقين خلال أسبوع بواقع 3.1 مليار درهم، منها 2.43 مليار درهم في سوق أبوظبي، و67.8 مليون درهم في دبي، كما ضخت المحافظ الاستثمارية 71.5 مليون درهم في دبي، كمحصلة شرائية، و2.4 مليار درهم في أبوظبي.

سوق أبوظبي

سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0.82% عند مستوى 5050 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك والاستثمار والطاقة والسلع والصناعة.

وهبط قطاع البنوك 1.24% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 1.05%، و«أبوظبي التجاري» 3.22%، وذلك في ظل استقرار «أبوظبي الإسلامي».

وتراجع قطاع الطاقة 1.93% نتيجة تراجع «دانة غاز» 0.96%، و«أدنوك للتوزيع» 0.34%، و«طاقة» 11.9%.

وانخفض قطاع الاستثمار 3.19% نتيجة انخفاض «الواحة كابيتال» 0.11%، و«إشراق» 10.88%.

وبالعكس، ارتفع قطاع العقار 0.45%، إثر ارتفاع «الدار» 0.47%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.23%.

وصعد قطاع الاتصالات 0.12% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع 0.13% عند مستوى 2764 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والاستثمار والنقل في مقابل ارتفاع البنوك.

وهبط قطاع العقار 1% بعد هبوط «إعمار العقارية»1.71%، و«الاتحاد العقارية» 7.85%، و«أرابتك» 4.41%، و«إعمار للتطوير» 0.51%، و«داماك» 0.13%، وذلك في مقابل ارتفاع «ديار» 4.36%، و«إعمار مولز» 1.63%.

وانخفض قطاع الاستثمار 1.9% بفعل تراجع «دبي للاستثمار» 0.77%، و«سوق دبي المالي» 4.93%، و«شعاع كابيتال» 3.2%.

وتراجع قطاع النقل هامشياً 0.06% مع تراجع «أرامكس» 1.39%، و«الخليج للملاحة»0.64%، في مقابل ارتفاع «العربية للطيران» 1.3%.

وبالعكس، ارتفع قطاع البنوك 0.8% مستفيداً من ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.16%، و«دبي الإسلامي»1.11%.

توجه السيولة

وتزعم التداولات الأسبوعية في سوق دبي «إعمار العقارية» بقيمة 121.2 مليون درهم، مغلقاً عند 4.02 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات وصلت قرب 83 مليون درهم، وأغلق عند 5.46 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة ب78 مليون درهم، وأقفل سعره عند 13.05 درهم.

وفي ما يتعلق بالتداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر «أبوظبي الأول» ب2.5 مليار درهم، مغلقاً عند 15.14 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 138.4 مليون درهم، وأقفل عند 7.82 درهم، ثم «اتصالات» بتداولات بقيمة 71.11 مليون درهم، مغلقاً عند 16.42 درهم.

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الارتفاعات والانخفاضات

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بأسبوع في دبي «مصرف السلام البحرين» بنسبة 7.79% وأغلق عند 0.983 درهم، تلاه «المصرف الخليجي التجاري» بارتفاعه 6.99% عند 0.444 درهم، ثم «دار التكافل»، وزاد 4.88% إلى 0.58 درهم.

وعلى العكس، تصدر التراجعات «الرمز كوربوريشن» 9.86% مغلقاً عند 0.631 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بتراجعه 7.85% عند 0.27 درهم، ثم «سلامة»، وهبط 6.1% إلى 0.554 درهم.

وسجل «الاتحاد للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي خلال أسبوع بنسبة 24.79% مغلقاً عند 0.75 درهم، تلاه «المستثمر الوطني» بارتفاعه 11.29% ليغلق عند 0.69 درهم، ثم «البنك التجاري الدولي» الذي أغلق مرتفعاً 9.09% عند 0.84 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «طاقة» بنزوله 11.9% إلى 0.55 درهم، ثم «إشراق، الذي هبط 10.88% عند 0.303 درهم، تلاه «القدرة القابضة»، بتراجعه 8.71% عند 0.88 درهم.

تداولات الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، وتوزعت بواقع 2.4 مليار درهم محصلة شراء الأجانب، و36 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون والعرب نحو التسييل، حيث كانت محصلة بيع العرب 3.4 مليون درهم، والمواطنين 2.4 مليار درهم.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 121.83 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.4 مليون درهم محصلة شراء العرب، و50.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و67.8 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 121.8 مليون درهم محصلة بيع.

الشراء الأجنبي

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «أبوظبي الأول»، و«منازل»، و«الاتحاد العقارية»، و«إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار»، و«العالمية القابضة»، و«إعمار للتطوير»، و«ديار».

المؤسسات

وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية، فقد اتجهت نحو الشراء في السوقين خلال أسبوع، بصافي استثمار بلغ 71.5 مليون درهم كمحصلة شراء في دبي، و2.4 مليار درهم كمحصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 71.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و2.4 مليار درهم محصلة بيع في أبوظبي.