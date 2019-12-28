شكرا لقرائتكم خبر عن القمح الفائز الأكبر من «الاتفاق التجاري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر تقرير إخباري أنه في عالم المنتجات الزراعية، أثارت الأنباء الخاصة بالتوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين الصين وأمريكا ضجة فيما يتعلق بتجارة فول الصويا، ويبدو أن القمح سيكون الفائز الأكبر من مثل هذا الاتفاق.
وثمة توقعات متنامية بأن الصين قد تسعى للحصول على حصتها من مشتريات القمح في إطار الاتفاق، وهو ما من شأنه أن يخلق مزيداً من الطلب بعد عدم التزام بكين بهذا التعهد في السابق.
وترى وكالة أنباء «بلومبيرج» أن مشتريات الصين من فول الصويا قد تتراجع بقوة، بسبب مرض خطير يصيب الخنازير، وهو ما سيقلل الطلب على البذور الزيتية التي تشكل مكوناً رئيسياً في طعام الخنازير.
وتأثرت أسعار القمح بالفعل، حيث يتوقع التجار أن تعلن الصين قريباً عن حصة القمح التي ستسعى للحصول عليها، بحسب ما ذكرت شركة «ايه جي ريسورس» للاستشارات، ومقرها مدينة شيكاغو الأمريكية.
وكانت عقود القمح الآجلة تسليم شهر مارس 2020، ارتفعت 1.5% في شيكاغو أول أمس الخميس.(د ب أ)
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