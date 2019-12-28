النفط يبلغ أعلى مستــوى فــي 3 أشهــر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، لتبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعد أن أظهرت بيانات إنفاقاً قياسيا للمستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت، ما أثار الثقة في أكبر اقتصاد في العالم قبل النهاية المأمولة للحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 0.32% إلى 67.98 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 68.10 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول، وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.37% إلى 61.79 دولار للبرميل.

أظهر مسح يوم الخميس أن مشتريات المستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت في موسم العطلة بلغت مستوى قياسياً فاق توقعات المحللين ودفع الأسهم الأمريكية للارتفاع.

وتتلقى أسعار النفط الدعم أيضا من آمال قوية في أن العام الجديد سيشهد نهاية لحرب الرسوم التجارية الممتدة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، وهو النزاع الذي ألقى بظلاله على آفاق نمو الاقتصاد العالمي وخلف تساؤلات بشأن مستقبل الطلب على الخام.

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وظهر التأثير المستمر من فترة طويلة للنزاع التجاري مجدداً في بيانات من اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، اليوم الجمعة، كشفت انكماش الإنتاج الصناعي للشهر الثاني في نوفمبر تشرين الثاني.

لكن سعر برنت قفز ما يزيد على الربع منذ بداية 2019، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 35% بدعم من تحركات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا لكبح الإنتاج. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتفقت أوبك وحلفاؤها على تمديد وزيادة تلك التخفيضات.

من جهته، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الجمعة، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، ربما يدرسون إنهاء تخفيضاتهم لإنتاج النفط في 2020.وقال نوفاك لتلفزيون روسيا 24 «فيما يخص تخفيضات الإنتاج، أكرر مرة أخرى، هذه ليست عملية غير محددة الأجل. يتعين اتخاذ قرار بشأن التخارج على نحو تدريجي بهدف الحفاظ على الحصة السوقية وحتى تتمكن شركاتنا من تقديم وتنفيذ مشروعاتها المستقبلية.

«أعتقد أننا سندرس ذلك هذا العام».

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن نوفاك يشير إلى 2020 حين تحدث عن قرار محتمل لإنهاء تخفيضات الإنتاج «هذا العام».(وكالات)