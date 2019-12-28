شكرا لقرائتكم خبر عن الوجهات السياحية الأكثر رواجاً في قائمة «جوجل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت «جوجل» مؤخراً قائمة «توجهات البحث في عام 2019»، والتي أظهرت وجهات السفر التي حققت أعلى زيادة في عمليات البحث في الولايات المتحدة هذا العام. وتعرض القائمة الوجهات السياحية الأكثر رواجاً، وليس بالضرورة الأكثر تفضيلاً، لذا لا تتفاجأ إذا لم تكن القائمة تضم جزيرتك المفضلة في البحر الكاريبي أو حديقة ديزني للملاهي. وبدلاً من ذلك تستغل «جوجل» التغييرات في روح العصر، وتكشف عن الأماكن التي ذهب إليها الأمريكيون أو تلك التي كانوا يتطلعون إلى زيارتها في عام 2019، أكثر من أي عام سابق. إليكم في هذا السياق أكثر الوجهات بحثاً في عام 2019: 1 - جزر المالديف إن صـــورة واحـــدة لهــذه الدولة الصغيرة في جنوب آسيا تفسر سبب شعبيتها بسهولة. إنها إحدى أجمل الأماكن على وجه الأرض، حيث تتكـون من سلسلة من الجـــزر المرجانيـــة، وتشتهر بمنتجعاتها الخاصة، ومياهها الفيروزية الشفافة وشعابها المرجانية البكر. والسفر إلى جزر المالديف لا يتعلق بالاستكشاف، بل بالمكوث، وهو ما يجعل اختيار الفندق أهم قرار في الرحلة. وتبين توجهات «جوجل» أحــــدث الفنــــادق مثل «كــــودادو مالديـــف» و«والــــدورف أستوريــــا مالديف أيثافوشي»، والتي اعتبرت من الأكثر شعبية بين متصفحي الإنترنت هذا العام.

ويضم فندق «كونراد مالديفــز أيلاند» أول فيلا فـي العالم فوق الماء، وغرفة نوم تحت الماء. وتبلغ قيمة الإقامة لليلة واحدة هناك 38 ألف دولار، وذلك خلال ذروة موسم السياحة.

2 - اليابان إن العالم بأسره مفتون باليابان، وهذا ينطبق أيضاً على الأمريكيين. وأوضحت منظمة السياحة العالمية في تقرير نشر في سبتمبر الماضي أن اليابان سجلت أعلى نمو في إيرادات السياحية الدولة، بعد أستراليا. والطبيعة تفيض على اليابان بما تزخر به من جمال، وكل فصل من الفصول الأربعة يتميز برونق خاص ومتميز. وترجع أصول الثقافة اليابانية الأصلية لآلاف السنين، وقد استفادت من التقاليد المقتبسة من البلدان المجاورة، ودأبت على مزج تلك التقاليد في الثقافة اليابانية الفريدة من نوعها التي نراها اليوم. وهناك في اليابان 21 موقعاً للتراث العالمي بما في ذلك قلعة هيميجي، إضافة إلى المعالم التاريخية في كيوتو القديمة ونارا، وتشمل مناطق الجذب الأجنبية الشهيرة طوكيو وهيروشيما وجبل فوجي، ومنتجعات التزلج على الجليد في هوكايدو وأوكيناوا. 3 - بورا بورا تسمى جزيرة بورا بورا باسم «لؤلؤة المحيط الهادئ» وترجع هذه التسمية إلى جمال موقعها وروعة شواطئها، ومن أكثر شواطئها شهرة «ماتيرا». وبفضل موقعها المميز وشواطئها الجميلة، ليس من المستغرب أن تصبح واحدة من أجمل وجهات العالم لمحبي الاسترخاء والاستجمام. وبفضل جمالها الطبيعي المذهل، ليس من الصعب العثور على أماكن الإقامة التي تطل على المناظر الخلابة، وتعد الأكواخ الموجودة في أحضان الماء هي الأكثر شعبية، وخاصة أن معظم الغرف ذات أرضية مصنوعة من القاع الزجاجي، وكأنك تسير على المياه. وفي عام 2019، بحث الأمريكيون عن المنتجعات التي توفر خدمات شاملة، وكذلك فنادق معينة مثل «فور سيزونز» و«سانت ريجيس»، وتبلغ كلفة الغرفة الفاخرة ألف دولار في الليلة الواحدة، في حين أن الإقامة المتواضعة في كوخ خشبي تبلغ 300 دولار أو أقل قليلا. 4 - لاس فيجاس Advertisements تعتبر السياحة في لاس فيجاس في أكثر مراحل ازدهارها وتطورها. وتعد أكبر مدينة في ولاية نيفادا الأمريكية. وتمتلك المدينة أفضل الفنادق والمنتجعات الضخمة، وتشتهر بأضوائها الكثيرة ونوافيرها ومواقعها السياحية البراقة التي ليس لها مثيل في العالم.

ومن الوجهات السياحية البارزة في المدينة متحف مدام توسو الذي يحتوي على أكثر من 100 شخصية شهيرة متجسدة بتماثيل من الشمع، والحديقة الاستوائية التي تعيش فيها العديد من أنواع الكائنات الحية المختلفة مثل البطاريق الإفريقية وطيور النحام الشيلية، والبط، والطائر الطنان. إضافة إلى سد هوفر الذي شيد في عام 1936 على نهر كولورادو، ويشتهر بتوفيره للعديد من أماكن التخييم وأنشطة ركوب القوارب وغيرها، ويزوره ما يزيد على مليون سائح في كل عام.

5 - المكسيك قد تكون المكسيك خامس أكثر الأماكن شعبية للبحث عن الرحلات، لكنها ستكون بالتأكيد المكان الأول الذي يزوره الأمريكيون سنوياً. ولطالما كانت المكسيك وجهة مفضلة للسياح القادمين من كندا والولايات المتحدة، ولكنها أصبحت أيضاً ذات شعبية متزايدة لدى السياح القادمين من أوروبا، حيث إن أعداداً متزايدة منهم على استعداد لتحمل عناء رحلة طويلة للتعرف إلى البلد والتمتع بأشعة شمسه الدافئة ومناظره الطبيعية الخلابة.

وما يميز المكسيك أيضاً أن نهر «كولورادو» يمر بها، حيث ينبع من جنوب غرب الولايات المتحدة وشمال غرب المكسيك، ويبلغ طوله ألفين و334 كيلومتراً، وهو أطول أنهار جبال روكي الغربية. وتبلغ كلفة رحلة سياحية متوسطة لشخصين لمدة أسبوع في المكسيك نحو 851 دولاراً، تشمل الإقامة والغذاء والمواصلات وزيارة المعالم السياحية، من دون احتساب تذاكر الطيران.

ولا يقضي الأمريكيون إجازاتهم هناك فحسب، بل إن بعضهم يعيش هناك، إذ تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن السفارة الأمريكية في مكسيكو سيتي إلى وجود 1.5 مليون أمريكي يعيشون هناك، أي أكثر من سبعة أضعاف العدد منذ عام 1990.