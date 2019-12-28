انخفاض الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في اليابان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض الإنتاج الصناعي في اليابان للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، الأمر الذي أثار احتمالية انكماش الاقتصاد بالربع الأخير بسبب تباطؤ الطلب في الداخل والخارج.

وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، أمس الجمعة، أن مؤشر الإنتاج الصناعي تراجع بنحو 0.9% في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بالقراءة المعدلة موسمياً إلى 97.7 نقطة.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي في اليابان سوف يتراجع بنحو 1.1% خلال الشهر الماضي.

وتقارن قراءة الشهر الماضي مع هبوط 4.5% في شهر أكتوبر/تشرين الأول السابق له بعد التعديل بالخفض، لتكون أكبر وتيرة انخفاض على أساس شهري منذ بدء الحكومة رصد السجلات في يناير/ كانون الثاني 2013.

وبحسب البيانات، تتوقع الوزارة اليابانية أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنحو 2.8% في ديسمبر/ كانون الأول الجاري و2.5% في يناير/ كانون الثاني المقبل.

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وفي بيانات منفصلة، تراجعت مبيعات التجزئة في اليابان بنحو 2.1% خلال نوفمبر/تشرين الثاني لتتجاوز تقديرات المحللين البالغة 1.7% مع استمرار الآثار السلبية لزيادة ضريبة المبيعات على معنويات المستهلكين.

انخفاض معدل البطالة في اليابان إلى 2.2%

أظهرت بيانات حكومية، أمس الجمعة، انخفاض معدل البطالة في اليابان، واستقرار توافر الوظائف في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتفيد الأرقام الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بأن معدل البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية تراجع إلى 2.2% في نوفمبر/تشرين الثاني من 2.4% في الشهر السابق. يأتي ذلك مقارنة مع متوسط توقعات السوق البالغة نسبته 2.4%.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل أن نسبة الوظائف إلى المتقدمين لشغلها استقرت عند 1.57 في نوفمبر، بما يتماشى مع المستوى المسجل في أكتوبر/تشرين الأول وكذلك متوسط توقعات خبراء اقتصاديين.

(رويترز)