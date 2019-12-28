700 مليون درهم إيرادات «إمداد» خلال 2019 بنمو 9%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تنجز مجموعة «إمداد» الأعمال النهائية للإعلان عن استحواذها على شركتين جديدتين خلال النصف الأول 2020، لترفع عدد شركاتها إلى 14 شركة، تعمل بالعديد من الخدمات المتعلقة بإدارة المنشآت والمرافق الحكومية والخاصة في جميع القطاعات، لاسيما القطاع المالي الذي بات يحظى باهتمام كبير من قبل المجموعة.

قال جمال عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد» في مقابلة مع ”الخليج 365”: إن «المجموعة» تعمل حالياً على تعزيز عملياتها؛ لتغطية كافة القطاعات الحكومية والخاصة مع التركيز على تقديم خدمات متطورة، قائمة على دراسات استطلاعية؛ للتعرف عن كثب إلى احتياجات هذه القطاعات.

أضاف: إن «إمداد» اتجهت منذ فترة طويلة لوضع مخصصات مالية للبحث والتطوير عبر إداراتها المختلفة؛ بهدف وضع حلول مصممة تتوافق مع متطلبات وطبيعة المنشآت والمرافق في الدولة، مشيراً إلى الاستعانة بدراسات واستطلاعات ميدانية؛ لتتعرف إلى المشكلات والتحديات التي تواجه المنشأة منذ مرحلة التصميم؛ لتفادي أية مشكلات تتعلق بإدارة المرفق أو المنشأة في المستقبل.

وقال: إن «إمداد» لديها محفظة تضم أكبر عدد من البنوك الكبرى في الإمارات، الأمر الذي يعكس خبرتها المتنامية في القطاع عبر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات عالمية المستوى والحلول المبتكرة؛ لضمان قدرة المؤسسات المالية على العمل بثقة؛ حيث تعمل «إمداد» مع أبرز المصارف في الدولة والتي من أهمها: بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المشرق وتبلغ المساحة التي تغطيها خدمات مجموعة إمداد لعملائها من البنوك حوالي 4.2 مليون قدم مربعة.

وكشف لوتاه عن توقعات بتحقيق «إمداد» عوائد تزيد ب 700 مليون درهم على عام 2019، بنمو 9%، مقارنة بعام 2018، على الرغم من الصعوبات التي يشهدها قطاع الإنشاءات من تأخر تنفيذ بعض المشاريع أو دخول مشاريع جديدة للسوق، مشيراً إلى أن ذلك يمثل تحدياً على مستوى الأرباح للعاملين بقطاع إدارة المرافق بشكل عام، متوقعاً أن يشهد عام 2020 استقراراً بالقطاع.

وعن حجم أعمال مجموعة «إمداد» في القطاع المصرفي والمالي في الدولة أكد لوتاه أن المجموعة تستأثر حالياً بحصة تزيد على 85% من المنشآت المالية والمصرفية في جميع أنحاء الإمارات، مشيراً إلى أن الوصول لهذه الحصة جاء نتيجة الخدمات المصممة بعناية للقطاع من ناحية الموثوقية، والجودة، وتوفير تكاليف التشغيل في ذات الوقت بهذه المنشآت الحيوية التي تنظر إلى الموثوقية كمعيار أساسي لأعمالها.

وأشار لوتاه إلى أن انتشار «إمداد» في جميع أنحاء الإمارات مكنها من تقديم خدماتها لجميع مصارف الدولة تقريباً، والتي كان آخرها توقيع عقد جديد مع مصرف «أبوظبي الإسلامي» لتقديم خدمات إدارة المرافق لأكثر من 100 موقع للمصرف في جميع أنحاء الإمارات.

وأوضح: إن «إمداد» تغطي المؤسسات المصرفية والمالية بخدمات تتعلق بإدارة كافة العمليات في المباني والتي تشمل توفير الأجهزة والكاميرات والدعم اللوجستي الكامل الذي يضمن وصول الفنيين من «إمداد» خلال وقت قياسي، وأحياناً قبل حصول أي طارئ، ويعود الفضل في ذلك إلى الاعتماد على تطبيق الهاتف الذكي الذي طورته الشركة ليتيح تتبع سير الأعمال بدقة في الوقت الفعلي.

وأوضح لوتاه أن «إمداد» تسعى بصورة مستمرة للمحافظة على مستويات عالية من جودة الخدمات بأسعار أفضل، وكفاءة أعلى؛ بهدف المحافظة على العملاء وضمان استمراريتهم للعمل مع المجموعة، الأمر الذي ساهم في احتفاظ «إمداد» بعملائها لسنوات طويلة؛ وذلك بمعدل سنوي يصل إلى 95%.

وقال لوتاه: إن «إمداد» تولي كوادرها البشرية عناية خاصة؛ من خلال مواصلة عمليات التدريب والتأهيل، وتتابع عن كثب التطورات التقنية والفنية المتعلقة بإدارة العمليات كافة داخل وخارج المنشآت، ما ساهم في توفير خدمات جديدة باتت تعد من أهم معايير عمل شركات إدارة المرافق في الإمارات والعديد من الدول.

وحول قيام «إمداد» بعقد شراكات مع شركات مصنعة أو شركات تقنية لتوظيف حلولها في الإمارات، أوضح لوتاه أن «إمداد» لديها مشاورات مستمرة مع المصنعين ومصممي الحلول التقنية وأنظمة الحرائق وأنظمة المصاعد والربط الشبكي وغيرها من الأعمال المتعلقة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والاتصالات الحديثة.

15 % التوطين بالإدارة العليا

شدد جمال عبد الله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد» على أن نسبة التوطين بالإدارة العليا للشركة تصل إلى 15% حالياً، مع وجود خطة لإضافة 3% لهذه النسبة سنوياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قطاع إدارة المرافق يحتاج إلى دعم من قبل الجامعات ومراكز التدريب؛ لضخ كوادر مواطنة سنوياً بالقطاع، الذي بات يتمتع بتخصصات عديدة تناسب المواطنين، وتضمن لهم وضعاً مالياً ومستقبلاً وظيفياً مميزاً في المستقبل.